Zlatibor je jedna od najpopularnijih planina

Slušaj vest

Grčki arhitektonski biro Potiropulos+Partners predstavio je mogući projekat turističkog kompleksa ARBORIS Hotel na Zlatiboru. Do sada izgradnja hotela nije najavljivana, a detalji o lokaciji i investitoru nisu poznati.

Kako su preneli grčki mediji, hotel bi bio smešten između blagih brežuljaka, šuma i ravnih površina, kao čvorište u složenoj mreži pejzažnih odnosa.

Hotel bi se sastojao od tri kružna volumena inspirisana pećinom Stopića, organizovana oko centralnog atrijuma, sa panoramskim pogledima i integracijom u šumski pejzaž. Drvene pergole, staklene fasade i ozelenjeni krovovi povezali bi zgrade sa prirodom. U okolini kompleksa predviđene su velika vodena površina, prostrane sadnje i različite zone za rekreaciju, odmor i događaje, uključujući igrališta i slobodne prostore za decu.

Prema konceptu, arhitektura kompleksa funkcioniše kroz interakciju sa prirodom, omogućavajući posetiocima da sami oblikuju svoj doživljaj prostora, dok je pejzaž ključni element u formiranju ambijenta i atmosfere hotela.

Zlatibor je planina u zapadnoj Srbiji, poznata po valovitim visoravnima, gustim borovim šumama, oštrom planinskom vazduhu i nadmorskoj visini od oko 1.000 metara. Centar je zdravstvenog, sportskog i kongresnog turizma, sa najvišim vrhom Tornik.

Ovo je najpopularnija srpska planina gde sezona traje svih 365 dana u godini, zimi je savršena za skijanje, leti za planinarenje i uživanje u seoskom turizmu.

U centru Zlatibora nalazi se veštačko jezero, goste do Tornika vozi Gold gondola, a najavljena je izgradnja i aerodroma.