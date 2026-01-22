Slušaj vest

Zlatibor će od 20. do 23. januara ugostiti grupu influensera i kreatora digitalnog sadržaja iz Izraela, u okviru programa „Zlatibor Winter Experience.“ Studijsku posetu realizuje Turistička organizacija Zlatibor, na inicijativu predstavništva Privredne komore Srbije u Izraelu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga kao i avio-kompanijom „Sundor“ iz Izraela.

Zlatibor poslednjih godina beleži značajan rast dolazaka i noćenja stranih turista, naročito sa tržišta Izraela. Tokom 2024. godine izraelski turisti su ostvarili preko 3.000 noćenja, dok je u 2025. godini taj broj premašio 12.000 noćenja. Ipak, njihov dolazak tokom zimskih meseci je u manjem obimu, što je bio jedan od ključnih razloga za organizaciju ove promotivne posete, sa ciljem jačanja vidljivosti zimske ponude destinacije.

Foto: RINA

Tokom višednevnog boravka na destinaciji, influenseri će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim znamenitostima, gastronomijom i savremenim turističkim sadržajima Zlatibora, uz poseban akcenat na autentična zimska iskustva i doživljaje.

Planirane su posete najznačajnijim atrakcijama destinacije, među kojima su Gold gondola, Ski centar Tornik, skijalište na Obudoevici i u Avantura parku, Stopića pećina, vodopad u Gostilju, Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno, kao i tematskom parku El Paso City. U cilju promocije zimskog odmora na najposećenijoj planini Srbije, učesnicima će biti obezbeđen promotivni i informativni materijal o destinaciji, namenjen daljoj digitalnoj promociji Zlatibora.

Foto: RINA

Ova poseta predstavlja početak dugoročne saradnje i deo strateških aktivnosti usmerenih ka jačanju međunarodne promocije Zlatibora na tržištu Izraela, kroz savremene digitalne kanale i autentičan sadržaj prilagođen novim generacijama putnika.

Zlatibor i tokom zime potvrđuje status destinacije koja nudi raznovrsne sadržaje tokom cele godine i ostaje otvorena za nove vidove saradnje sa međunarodnim partnerima i kreatorima sadržaja.