Izraelci preplavili Zlatibor: Dolazi sve više turista, ne pitaju koliko košta
Zlatibor će od 20. do 23. januara ugostiti grupu influensera i kreatora digitalnog sadržaja iz Izraela, u okviru programa „Zlatibor Winter Experience.“ Studijsku posetu realizuje Turistička organizacija Zlatibor, na inicijativu predstavništva Privredne komore Srbije u Izraelu, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga kao i avio-kompanijom „Sundor“ iz Izraela.
Zlatibor poslednjih godina beleži značajan rast dolazaka i noćenja stranih turista, naročito sa tržišta Izraela. Tokom 2024. godine izraelski turisti su ostvarili preko 3.000 noćenja, dok je u 2025. godini taj broj premašio 12.000 noćenja. Ipak, njihov dolazak tokom zimskih meseci je u manjem obimu, što je bio jedan od ključnih razloga za organizaciju ove promotivne posete, sa ciljem jačanja vidljivosti zimske ponude destinacije.
Tokom višednevnog boravka na destinaciji, influenseri će imati priliku da se upoznaju sa prirodnim lepotama, kulturno-istorijskim znamenitostima, gastronomijom i savremenim turističkim sadržajima Zlatibora, uz poseban akcenat na autentična zimska iskustva i doživljaje.
Planirane su posete najznačajnijim atrakcijama destinacije, među kojima su Gold gondola, Ski centar Tornik, skijalište na Obudoevici i u Avantura parku, Stopića pećina, vodopad u Gostilju, Muzej na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno, kao i tematskom parku El Paso City. U cilju promocije zimskog odmora na najposećenijoj planini Srbije, učesnicima će biti obezbeđen promotivni i informativni materijal o destinaciji, namenjen daljoj digitalnoj promociji Zlatibora.
Ova poseta predstavlja početak dugoročne saradnje i deo strateških aktivnosti usmerenih ka jačanju međunarodne promocije Zlatibora na tržištu Izraela, kroz savremene digitalne kanale i autentičan sadržaj prilagođen novim generacijama putnika.
Zlatibor i tokom zime potvrđuje status destinacije koja nudi raznovrsne sadržaje tokom cele godine i ostaje otvorena za nove vidove saradnje sa međunarodnim partnerima i kreatorima sadržaja.
