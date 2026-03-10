Slušaj vest

Naplaćeni su, kako je navedeno, prihodi u iznosu od 190 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 160 milijardi dinara, a najveći deo je ostavren uplatom poreza na dodatu vrednost (PDV) od 85,1 miijardu dinara i akciza u iznosu od 42,8 milijardu dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 29,2 milijardi dinara, a priliv donacija u januaru iznosio je 700 miliona dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 227,5 milijardi dinara od čega su kapitalni izdaci iznosili 67,3 milijardi dinara, rashodi za zaposlene 52,2 milijarde dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) su iznosili 45,4 milijarde dinara, isplata kamata 17,8 milijardi dinara, rashodi za socijalnu zaštitu 17,1 milijardu dinara, a rashodi za robe i usluge su 15,4 milijarde dinara.

Na nivou sektora države u januaru je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 41,7 milijardi dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 24,6 milijardi dinara.