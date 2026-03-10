Slušaj vest

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije tradicionalno organizuju učešće i predstavljanje srpskih kompanija sa ciljem promocije i unapređenja izvoza na međunarodnim tržištima.

Naše izlagače posetila je ambasadorka Srbije u Japanu Aleksandra Kovač koja je sa privrednicima razgovarala o uslovima poslovanja na japanskom tržištu. Tokom četiri dana trajanja sajma planirani su poslovni susreti i organizovani komercijalni pregovori sa ekspertima vodećih trgovinskih lanaca, uvoznika i distributera prehrambenih proizvoda iz Azije i sveta.

Foto: Zorana Delić

Srpske kompanije, proizvođači smrznutog, sušenog i liofilizovanog voća, džemova, sokova od voća i povrća, osvežavajućih bezalkoholnih pića sa voćnim sokom u dojpak ambalaži, voćnih aromatizovanih deserta Ice Pops, pekarskih proizvoda, tortilja, supa, začina i dodataka jelima, predstavljaju svoje proizvodne programe i izvozne kapacitete na najvećem međunarodnom sajmu hrane i pića u Japanu, koji se održava od 10. do 13. marta u Tokiju.

Nacionalni paviljon Srbije

Ove godine, u okviru nacionalnog paviljona Srbije, predstaviće se: AGROPARTNER, Lučani; AGRANELA, Valjevo; BUDIMKA, Požega; ITN GROUP, Beograd; MASTER FOOD, Užice; MINELA, Batočina; PIP NOVI SAD, Novi Sad; SIROGOJNO COMPANY, Sirogojno; ZLATNI PLOD, Sinošević; YUMIS, Niš; ZDRAVO ORGANIC, Selenča.

Foto: Zorana Delić

FOODEX Japan je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi hrane i pića u Japanu sa tradicijom dugom 51 godinu, u okviru koje se organizuju susreti proizvođača i izvoznika sa distributerima, predstavnicima vodećih maloprodajnih lanaca, uvoznicima i dobavljačima za hotele. Sajam se prostire na 85.000 kvadratnih metara, a godišnje ga poseti više od 72.000 posetilaca. U 2025. godini predstavljeno je 2.930 izlagača iz 74 zemlje sveta u okviru 20 sektora.

Foto: Zorana Delić

Na sajmu će se predstaviti više od 3.000 izlagača iz 80 zemalja, predstavljenih u 20 sektora, uključujući i specijalnu izložbenu zonu za vina koja se još uvek nisu našla na tržištu Japana, startapove, logistiku, digitalne inovacije i poseban deo izložbe koji se odnosi na Food & AI.

Pored Srbije, sa nacionalnim štandovima predstaviće se i Nemačka, Španija, Velika Britanija, Francuska, Turska, Finska, Portugal, Australija, Kina, Južna Koreja, Indonezija, Indija, Mongolija, Egipat, Južnoafrička Republika, Kenija, Kanada, Chile Čile i Sjedinjene Američke Države.