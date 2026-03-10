Slušaj vest

Evropski prirodni gas je pao nakon što je američki predsednik Donald Tramp nagovestio da bi rat s Iranom mogao uskoro da se završi, dok se istovremeno suočava sa sve većim pritiskom zbog načina na koji je sukob uzdrmao energetska tržišta.

Referentni fjučersi pali su do 17 odsto, što je najveći pad u jednom danu još od 2023. godine, a i cene nafte su oslabile. Trump je rekao da ne veruje da će sukob biti završen ove nedelje, ali je insistirao da operacija ide brže od plana i da bi mogla biti okončana "vrlo brzo".

Trampove reči donele su određeno olakšanje energetskim tržištima, ali "to može imati ograničen domet", napisali su u belešci stratezi ING Groep NV Voren Paterson i Eva Manti. Da bi cene nastavile da padaju, potrebno je da se obnovi protok kroz strateški važan Ormuski moreuz, dodali su. Trump je takođe rekao da će američka mornarica pratiti tankere kroz Ormuz.

Pomorska misija zaštite brodova

U međuvremenu, francuski predsednik Emanuel Makron predložio je zajedničku pomorsku misiju radi zaštite brodova na ovom ključnom plovnom putu, nakon što se smiri početna faza rata.

Kroz ovaj moreuz prolazi oko 20 odsto globalnog transporta tečnog prirodnog gasa, uglavnom iz najvećeg svetskog postrojenja u Kataru, koje je zatvoreno od prošle nedelje. Iako Iran uporno tvrdi da je ruta otvorena, saobraćaj je uglavnom zaustavljen od početka sukoba.

Napadi u regionu zasad ne jenjavaju. Nekoliko bliskoistočnih zemalja je u utorak saopštilo da postoji pretnja od raketnih napada, oglasilo je sirene ili presrelo dronove. Sukob, koji je sada već ušao u drugu nedelju, poremetio je globalnu trgovinu naftom i gasom, preteći najvećim šokom u snabdevanju još od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Za evropsko tržište gasa situacija je posebno kritična, jer su zalihe goriva neuobičajeno niske, a region tokom leta mora da uveze velike količine kako bi ponovo napunio skladišta pre sledeće zime.

Tankeri sa LNG promenili rutu

Nekoliko tankera sa LNG-jem već je promenilo rutu i uputilo se ka Aziji, gde kupci, inače, više zavise od bliskoistočnih isporuka i sada ubrzano traže alternativne izvore. Tokovi LNG-ja "biće predmet oštre konkurencije, borbe za svaku isporuku, a taj rivalitet će verovatno ostati snažan sve dok se u Zalivski region ne vrati makar određena doza stabilnosti", napisao je u belešci Ben Samuel, analitičar energetskih tržišta u kompaniji Marex.

Holandski fjučersi za naredni mesec, referentni evropski gasni ugovor, trgovali su se 15 odsto niže, na 47,99 evra po megavat-satu u 8.41 ujutru po vremenu u Amsterdamu.