- Velika je čast za Francusku da danas u Parizu bude domaćin ovog međunarodnog samita o nuklearnoj energiji. Razlog zbog kojeg smo ovde kao predstavnici vlada, naučnika, ljudi iz industrije i civilnog društva jeste što svi delimo veoma jednostavno uverenje da nam je potrebna nuklearna energija, jer je ona pokretač napretka, prosperiteta i nezavisnosti - rekao je Makron u obraćanju, u prisustvu predsednice Evropske komisije Ursule von der Lajen i generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija.

Đedović Handanović na samitu

Na samitu, u kongresnom centru "La Seine Musicale", učestvuju predstavnici skoro 50 zemalja iz celog sveta, među kojima je i ministarka energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Ovaj samit se održava, naravno, u veoma specifičnom kontekstu, jer se danas nuklearna energija povezuje sa aktuelnim sukobom u Iranu i na Bliskom istoku. Takođe, ovaj samit se održava tačno 15 godina nakon katastrofe u Fukušimi. U ime svih vas, upućujem bratsku misao narodu Japana, porodicama, raseljenim osobama, kao i herojskoj radničkoj i spasilačkoj ekipi i inženjerima koji su podneli ogromne žrtve da bi sprečili najgore - rekao je Emanuel Makron.

Dodao je da je prošlo 15 godina i da se sve od tada promenio.

Sećanje na Fukušimu

- Ništa neće izbrisati ovu bol, ali to znači da moramo biti stalno usredsređeni na bezbednost, budnost i pažnju. Od 2011. godine naučene su lekcije. Najstrožiji standardi i inspekcije su ojačani, a tehnologija je napredovala. Sada možemo reći da je nuklearna energija sigurna - istakao je Makron.

Kako je naveo, Međunarodna agencija za atomsku energiju je imala ključnu ulogu u jačanju standarda, kao i nacionalne agencije za nuklearnu bezbednost.

- Kada je reč o bezbednosti i sigurnosti, civilna nuklearna energija ne može da postoji bez garancija. Upravo taj okvir su naše zemlje razvile: novi skup pravila, zasnovan na nauci i proporcionalnosti, koji nam je omogućio da napredujemo i da danas govorimo sa obnovljenim i punim poverenjem u nuklearnu energiju - dodao je Makron.

Nuklearna energija, kako je naveo, izvor je napretka i prosperiteta, jer je izvor energije koji omogućava da se pomire tri ključna cilja-konkurentnost koja zahteva niže cene energije, rešavanje problema planete, odnosno smanjenje emisija ugljen-dioksida, kao i dostizanje veće nezavisnosti.

Francuski model

Francuska je, dodao je Makron, izabrala upravo taj model energetskog miksa koji se oslanja na štednju energije, obnovovljive izvore i nuklearnu energiju.

- Nuklearna energija omogućava proizvodnju električne energije koja je stabilna, dostupna i dekarbonizovana. U Francuskoj smo prošle godine izvezli 90 TWh dekarbonizovane električne energije zahvaljujući našem nuklearnom parku.To nam omogućava da razvijamo data centre, računarske kapacitete i da budemo u samom središtu razvoja veštačke inteligencije uz stabilnu, dostupnu i dekarbonizovanu energiju - poručio je predsednik Francuske.

Foto: Shutterstock

Napomenuo je da bez nuklearne energije nije moguće ostvariti ciljeve dekarbonizacije i klimatske neutralnosti do 2050. godine, uz istovremeno stvaranje radnih mesta i održavanje konkurentnosti ekonomija.

- Nuklearna energija ključna za energetski miks u Francuskoj, u Evropi i u svetu, a obnovljivi izvori energije su dopuna toj energiji i doprinose dekarbonizaciji, dok su nuklearni izvori istovremeno neophodni kako bi se smanjile posledice - dodao je Makron.

Tri cilja nuklearne energije

On smatra da je zbog toga nuklearna energija ključna za pomirenje tri cilja: nezavisnosti, konkurentnosti i borbe protiv klimatskih promena.

- U svetu danas postoji oko 450 nuklearnih reaktora u radu koji proizvode oko 10 odsto svetske električne energije. Prvi cilj je da postojeće elektrane nastave da rade, uz stalno poboljšavanje njihove bezbednosti i performansi. To je program koji Francuska sprovodi već 15 godina. Istovremeno, u svetu je trenutno u izgradnji oko 70 novih reaktora, dok je više od 115 projekata u fazi planiranja - napominje Makron.

Kako je naveo, Francuska je odlučila da izgradi šest novih reaktora EPR2 i planira još osam, a potrebno je ubrzati razvoj nuklearne energije kroz standardizaciju reaktora, jačanje međunarodne saradnje i veća ulaganja.

- Pre samo pet ili šest godina u Evropi smo učinili gotovo sve kako bismo onemogućili finansiranje nuklearne energije, ali danas se situacija menja, vraća se poverenje i naučna realnost nas podseća da bez nuklearne energije ne možemo da ostanemo konkurentni i istovremeno da dekarbonizujemo naše ekonomije - smatra Makron.

On je napomenuo da treba mobilisati finansije, javne i privatne, za razvoj nuklearne energije, a Evropska investiciona banka već je potvrdila podršku nuklearnoj energiji, uključujući ulaganje od 400 miliona evra u proširenje fabrike za obogaćivanje uranijuma kompanije Orano.

Smanjena zavisnost

Poručio je da je neophodno razvijati nove projekte, posebno male modularne reaktore, što zahteva jačanje međunarodne saradnje kako bi se diverzifikovalo snabdevanje uranijumom i smanjila zavisnost od "pojedinih zemalja".

- Konkurencija je snažna - Sjedinjene Države, Kanada i Kina ubrzano napreduju, a Evropa mora da ostane u toj trci - poručuje Makron.

Novo vreme zahteva i razvoj evropskog industrijskog lanca snabdevanja, kao i obuku nove generacije stručnjaka.

- Nuklearni sektor danas zapošljava oko 250.000 ljudi u Francuskoj i oko 900.000 u Evropi. U narednim godinama biće potrebno čak 1,4 miliona radnih mesta u Evropi, a samo u Francuskoj moraćemo da zaposlimo više od 100.000 ljudi u narednih deset godina. Zato mladima želim da poručim da su poslovi u nuklearnoj energetici na raspolaganju danas, a biće i sutra - napominje Makron.

Kako je naveo, pre petnaest godina bili smo suočeni sa tragedijom i emocijama zbog nuklearne nesreće u Fukušimi, ali zajedno smo uspeli da se iz toga podignemo, donesemo ispravne odluke, ne zaboravljajući ono što se dogodilo.

- Danas gledamo na put koji smo prešli i vidimo nuklearnu energiju kao pravi sektor budućnosti - za naše energije, naša društva i naše zemlje - zaključio je Makron.

Drugi Nuklearni samit održava se u organizaciji Vlade Francuske i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Samit okuplja šefove država i vlada, predstavnike međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i industrije, sa ciljem da se nuklearna energija pozicionira kao ključni oslonac globalne tranzicije ka čistim izvorima energije.

Ministarka Đedović Handanović učestvovaće, od 14.30 sati, na prvom panelu "Regionalni razvoj i strategije: potencijal nuklearne energije za rešavanje rastuće globalne potražnje za čistom energijom", na kojem će govoriti i izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol.

Đedović Handanović će prisustvovati i večeri u Jelisejskoj palati za šefove delegacija koju priređuje predsednik Makron.