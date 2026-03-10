Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 43,83 milijarde evra, što je više nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 13 u kategoriji "ekstremni strah", malo poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 8 u istoj kategoriji.

Kako prenosi Koindesk, izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućem kraju rata u Iranu značajno je doprinela trenutnom rastu bitkoina i šireg tržišta kriptovaluta, ali pozitivniji trend je povezan i sa slabljenjem dolara i povratkom kapitala u rizičnije sektore imovine.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 2,4 odsto na 1.763,24 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,38 odsto na 555,27 evra. Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 3,25 odsto na 74,57 evra, a avalanš (AVAX) za 3,29 odsto na 8,11 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,15 evra, što je za 0,45 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SXT, FLOW i DOGS.