Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 28,06 milijardi evra, a to predstavlja nisku vrednost.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 8 u kategoriji "ekstremni strah", još gore u odnosu na jučerašnjih 10, što nadalje sugeriše da je tržišni sentiment izuzetno loš.

Kako prenosi Koindesk, pad vrednosti bitkoina je povezan sa slabim performansama akcija tehnološkog sektora koji utiče na raspoloženje investitora i navodi ih da povlače svoja ulaganja iz rizične imovine kao što su upravo kriptovalute.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 1,25 odsto na 1.662,27 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,14 odsto na 516,32 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 3,05 odsto na 69,75 evra, a avalanš (AVAX) za 2,28 odsto na 7,61 evro.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,22 evra, što je za 0,84 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ESP, GUN i CYBER.