Istovremeno, obim trgovine u poslednja 24 sata porastao je na 57,75 milijardi evra, što ukazuje na pojačanu volatilnost i nervozu među investitorima.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin danas iznosi svega 14 poena i nalazi se u zoni „ekstremnog straha“, blago lošije u odnosu na jučerašnjih 17, što potvrđuje izrazito negativan tržišni sentiment.

Kako prenosi CoinDesk, pad bitkoina započeo je još u četvrtak, nakon prvih informacija da bi Kevin Warsh mogao biti izbor Donald Tramp za novog predsednika Federalnih rezervi po isteku mandata Jerome Powell u maju. Investitori Vorša doživljavaju kao zagovornika strože monetarne politike, viših kamatnih stopa i smanjene likvidnosti, što obično nepovoljno utiče na rizičniju imovinu poput kriptovaluta.

Pad nije zaobišao ni ostale vodeće digitalne valute. Itirijum (ETH) oslabio je za 4,9 odsto na 1.856,32 evra, dok je bajnens koin (BNB) pao za 4,34 odsto na 627,01 evro. Solana (SOL) zabeležila je najizraženiji pad od 8,7 odsto i spustila se na 79,84 evra, dok je avalanš (AVAX) izgubio 2,47 odsto i pao na 8,37 evra. Tonkoin (TON) se danas trguje po ceni od 1,17 evra, što je 0,36 odsto manje nego juče.

Najveći obim trgovine i dalje je koncentrisan na bitkoin, itirijum i solanu, dok se među retkim dobitnicima danas izdvajaju kriptovalute SYN, ZKP i OG.