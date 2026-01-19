Slušaj vest

Ukupan obim trgovine bitkoinom u poslednja 24 sata iznosio je 33,17 milijardi evra, što ukazuje na smanjenu tržišnu aktivnost. Indeks straha i pohlepe za bitkoin danas se nalazi na nivou 44 i ušao je u zonu „straha“, dok je prethodnog dana bio na 49, u kategoriji „neutralno“.

Pad su zabeležile i druge vodeće kriptovalute. Itirijum (ETH) oslabio je za 3,9 odsto i trguje se po ceni od 2.759,37 evra, dok je bajnens koin (BNB) pao za 2,3 odsto, na 795,62 evra.

Još izraženiji pad beleže solana (SOL), koja je izgubila 6,22 odsto vrednosti i pala na 114,58 evra, kao i avalanš (AVAX), čija je cena niža za 6,39 odsto i iznosi 10,96 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) danas se prodaje po ceni od 1,37 evra, što je pad od 7,28 odsto u odnosu na prethodni dan.

Najveći obim trgovine i dalje se beleži kod bitkoina, itirijuma i solane, dok su među retkim dobitnicima na tržištu trenutno kriptovalute ARPA, DUSK i ROSE.