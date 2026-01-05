Slušaj vest

Dok su tradicionalne berze tokom vikenda bile zatvorene, tržište kriptovaluta, koje funkcioniše neprekidno, postalo je glavni kanal za investitore koji su tražili zaštitu kapitala ili brzu priliku za profit u uslovima povećane geopolitičke neizvesnosti.

Analitičari ističu da rast bitkoina nakon hapšenja Madura potvrđuje da sve veći broj investitora ovu kriptovalutu vidi kao svojevrsno „sigurno utočište“, navodi portal CoinDesk.

– Istovremeni rast u više klasa imovine nakon američke vojne akcije u Venecueli predstavlja udžbenički primer bekstva ka kvalitetu. Sigurna utočišta poput zlata i srebra naglo rastu, jer tržišta procenjuju da bi geopolitički rizik mogao da se produži ili dodatno eskalira – izjavio je glavni analitičar kriptoberze Bitget, Rajan Li.

Dodatni optimizam na tržištu kriptovaluta podstaknut je snažnim prilivom kapitala u spot ETF fondove početkom 2026. godine. Samo u petak, 2. januara, 11 američkih spot ETF-ova zabeležilo je priliv veći od 471 milion dolara, što predstavlja najveći dnevni priliv još od novembra prošle godine, prenosi BFM.

Stručnjaci ocenjuju da bi stabilizacija cene bitkoina iznad nivoa od 90.000 dolara mogla dodatno da poveća interesovanje investitora za ovu kriptovalutu.

Bitkoin raste peti dan zaredom, ali je i dalje oko 26 odsto ispod svog istorijskog maksimuma od 126.000 dolara, dostignutog 6. oktobra 2025. godine. Ipak, deo investitora ostaje oprezan zbog sećanja na kolaps tržišta iz oktobra prošle godine, kada je za samo nekoliko sati izbrisano više od 19 milijardi dolara tržišne vrednosti.