Ukupan obim trgovine bitkoinom u poslednja 24 sata iznosi 55,96 milijardi evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin trenutno se nalazi na nivou 29, u zoni "straha", što je blagi rast u odnosu na jučerašnjih 26. Ipak, raspoloženje na tržištu ostaje negativno - investitori su oprezni i uglavnom beže od rizika.

Pad cene zabeležen je i kod većine vodećih kriptovaluta. Itirijum (ETH) je pao za 4,09 odsto na 2.721,69 evra, dok je vrednost bajnens koina (BNB) niža za 2,52 odsto i iznosi 710,48 evra. Solana (SOL) je potonula za 4,45 odsto na 112,31 evro, a avalanš (AVAX) za čak 6,72 odsto, na 11,36 evra.

Tonkoin (TON), kriptovaluta povezane sa Telegramom, danas se trguje po ceni od 1,38 evra, što je pad od 1,58 odsto u odnosu na juče.

Najtrgovanije valute i dalje su bitkoin, itirijum i solana, dok najveći rast trenutno beleže LRC, FIS i MDT.