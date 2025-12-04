Slušaj vest

Indeks straha i pohlepe za bitkoin danas iznosi 26 i nalazi se u zoni "straha", što predstavlja blago pogoršanje u odnosu na juče, kada je bio na nivou 28 u istoj kategoriji.

Itirijum (ETH) je ojačao 3,67 odsto i dostigao vrednost od 2.723,56 evra, dok je bajnens koin (BNB) porastao za 1,13 odsto – na 776,96 evra. Solana (SOL) je skočila za 1,55 odsto na 122,14 evra, a avalanš (AVAX) beleži rast od 4,91 odsto i trenutno vredi 12,64 evra.

Tonkoin (TON), kriptovaluta povezana sa Telegramom, danas se prodaje za 1,37 evra, što je rast od 0,63 odsto u odnosu na prethodni dan.

Najveći obim trgovanja danas beleže bitkoin, itirijum i solana, dok među najbrže rastućim valutama trenutno prednjače SXP, HEMI i BARD.