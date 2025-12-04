Slušaj vest

Hrvati rado putuju kada im to finansijske prilike dozvole. Iako je Hrvatska sama po sebi izrazito turistička zemlja, mnogima smeta kada su putovanja preskupa i kada odnos cene i kvaliteta nije makar približno uravnotežen.

Ljudi putuju od pamtiveka, a većini je cilj da tokom putovanja vide i dožive što više, uz što manji trošak. Međutim, i sama Hrvatska postala je relativno skupa destinacija u poređenju s konkurencijom, pa je deo vernih turista počeo da je zaobilazi.

Hrvati takođe sve češće traže povoljnije alternative i pažljivo računaju svaki euro kako bi dobili što bolju uslugu za svoj novac. Jedna hrvatska influenserka podelila je svoje iskustvo iz Turske upravo na tu temu.

10 evra kao malo bogatstvo

- Hajde da vidimo šta sve mogu dobiti za 10 evra u Turskoj. Flaša vode košta samo 50 centi, a ležaljke i suncobrani na plaži potpuno su besplatni. Ogromna lubenica od 10 kilograma, svega 3,20 evra.

Turska gözleme palačinka, dovoljna za dvoje, 2,10 evra. Kugla sladoleda 1,60 evra. Magnet kao suvenir, 1 evro.

Sveže ceđeni sok od narandže 2,50 evra. Sve to košta koliko jedna kafa u nekom evropskom gradu. U Turskoj 10 evra vredi kao čitavo bogatstvo - ispričala je u videu na profilu Marko i Monika, koji je posvećen putovanjima i koji vodi par sa željom da obiđe ceo svet.

U komentarima su se odmah javili znatiželjni pratioci:

- Gde u Turskoj? - pitala je jedna korisnica.

- Označena vam je lokacija - odgovorila je Monika.

Neko je dodao da je Turska divna, ali da mnoge žene tamo imaju neprijatna iskustva s uznemiravanjem.

Drugi su bili skeptični:

- Nema šanse da je sve to 10 evra, Turska više nije tako jeftina - prokomentarisao je jedan pratilac.

Inače, Turska je jedna od najposećenijih turističkih zemalja na svetu, poznata po bogatoj istoriji, raznovrsnoj kulturi i razvijenoj turističkoj ponudi. Posetioci je rado biraju zbog gradova poput Istanbula, koji spaja Evropu i Aziju i nudi impresivne spomenike, pijace i živopisnu atmosferu.