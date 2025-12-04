Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana. Na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 100,7053. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,7 odsto.