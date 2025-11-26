Dinar je danas neznatno promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,3609 dinara za evro, što je najslabija vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine, saopštila je NBS.
Zvanični srednji kurs za 26. novembar 2025: NBS objavila najnoviju kursnu listu
Dinar danas prema evru vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,3 odsto manje nego pre godinu dana i 0,3 odsto manje nego na početku ove godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara.
