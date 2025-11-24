Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće u ponedeljak 117,2941 dinar, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na petak, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema jedinstvenoj evropskoj valuti biti slabiji za 0,1 odsto u poređenju sa stanjem od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou dinar oslabljen 0,3 odsto. Od početka godine dinar je zabeležio pad od 0,2 odsto u odnosu na evro.

Indikativni kurs prema američkom dolaru u petak je porastao za 0,2 odsto i iznosio 101,8620 dinara za dolar.

U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 0,9 odsto, ali je na godišnjem nivou ojačao 9,7 odsto. Od početka godine dinar je u odnosu na američku valutu jači za 10,4 odsto.