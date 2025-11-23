Slušaj vest

HAMBURG – Plata od 2.500 evra plus 1.500 evra bakšiša: na onlajn forumu Reddit jedna 19-godišnjakinja ispričala je koliko zarađuje kao stanićna konobarica u "fine dining" restoranu jednog renomiranog hotela sa pet zvezdica. Tamo radi 40 sati nedeljno, a dodatnih 8 sati nedeljno radi i drugi posao. Tim novcem želi da finansira školovanje za profesionalnu pilotkinju. Kaže da zbog toga od mnogo toga odustaje, bavi se samo sportom i nema vremena za prijatelje.

Ostavljanje 20 ili 30 dinara bakšiša je sramota smatraju neki ljudi Foto: Shutterstock

U komentarima ispod objave dobila je puno podrške. „Sjajno, mnogo uspeha u tvojim ciljevima“, napisao je jedan korisnik. Drugi su joj dali savete oko školovanja za pilotkinju. Međutim, daleko više reakcija izazvao je iznos njenog mesečnog bakšiša. Posebno su se akademski obrazovani korisnici žalili da „konobarica zarađuje više nego diplomirani softverski inženjer“. Da bakšiš ne mora da se oporezuje „pravi je apsurd“, komentarisao je jedan korisnik. Jedna osoba je napisala: „Više mi ostane neto nego meni sa bruto platom od 80.000.“ Drugi su se žalili na visoke socijalne doprinose u Nemačkoj.

Dok jedni komentarišu da će „od sada davati manje bakšiša”, drugi tvrde da takve sume „nisu neobične“. Jedna osoba potvrđuje: „Plata od moje drugarice je samo 15 evra na sat, ali zato bez problema uzme oko 100 evra bakšiša za jedno veče.“

Restoran Foto: Shutterstock

Sociolog: Od čega zavisi visina bakšiša — osim od kvaliteta usluge

„Da, bakšiš koji zarađujem je veoma dobar, ali nikako nije najveći“, odgovorila je konobarica u novoj objavi. Njen kolega, koji pokriva veću stanicu i ima VIP goste, zaradi duplo više od njenog bakšiša. „Zvuči nestvarno, ali klijentela je veoma bogata i ti iznosi su im sitnica“, napisala je 19-godišnjakinja. U proseku dobija između 80 i 120 evra dnevno, a deo toga uvek ide i kuhinji.

Bez obzira da li je reč o ljubomori ili ne, većina se slaže da verovatno „radi dobar posao“. Ali da li je to zaista tako? Sociolog Kristijan Šteg Bauer, koji je sproveo istraživanje o bakšišu, objašnjava šta utiče na njegovu visinu. „Ako je usluga loša, ne daje se toliko“, rekao je Steg Bauer za BuzzFeed News Deutschland (Ippen.Media). Među ispitanicima je bilo i gostiju „na koje ništa ne utiče — ni loša usluga ni loša hrana“. U fine dining segmentu neke posluge pažljivo posmatraju svoje goste. „Kod starijih parova, koji više nemaju toliko teme za razgovor kao parovi na dejtu, češće se vodi mali razgovor (small talk)“, objašnjava Steg Bauer. Tako konobari grade odnos sa gostom, što utiče na bakšiš.