Hotel na stadionu engleskog fudbalskog kluba Blekpul uveo je novčane kazne do 2.500 funti (oko 2.900 evra) ukoliko tokom utakmica gledaju teren kroz prozor svojih soba, prenosi GB News.

Blackpool FC Stadium Hotel kojim upravlja lanac "Radisson Individuals", na svom sajtu navodi da gosti u tzv. "Executive Pitch View", luksuznim sobama sa direktnim pogledom na teren, moraju da navuku zavese punih 90 minuta pre početka svake domaće utakmice i da ih drže zatvorenim tokom celog meča.

Ova mera se primenjuje iako se cene soba na dan utakmica povećavaju, pa gosti plaćaju i do 137 funti po noći za smeštaj u prostorijama koje su ranije korišćene kao VIP lože.

Prema pisanju lista Telegraf, jedan novinar koji je nedavno boravio u hotelu tokom utakmice između Blekpula i Bredford Sitija nije bio unapred obavešten o obavezi zatvaranja zavesa prilikom prijave u hotel, svega nešto više od sat vremena pre početka meča.

Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Recepcionar je na pitanje novinara upozorio da bi gosti mogli da se suoče sa značajnom novčanom kaznom ako budu uhvaćeni kako posmatraju dešavanja, ali je priznao da hotel ne sprovodi aktivno pravilo, rekavši:

- Mi kao hotel zapravo ne nadgledamo, ali apsolutno morate da spustite zavese. Navodno, mogli biste biti kažnjeni sa 2.500 funti ako vas uhvate - kazao je.

Hotel se poziva na Zakon o sportskim događajima iz 1985. godine, koji zabranjuje konzumiranje alkohola na mestima sa kojih se može videti teren tokom utakmica u prvih pet rangova engleskog fudbala.

Hotelske sobe sa pogledom na teren, gde gosti teoretski mogu da otvore pića, stoga mogu kršiti ovaj zakon, što potencijalno može rezultirati kaznom trećeg nivoa od 1.000 funti ako se pokrene postupak pred sudom za prekršaje.

Međutim, kritičari navode da je kažnjavanje gostiju zbog samog pogleda kroz prozor preterano i neopravdano. Ova praksa izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, gde brojni korisnici ocenjuju da hotel dovodi goste u zabludu nudeći „pogled na teren", a zatim ga faktički zabranjuje tokom utakmica.