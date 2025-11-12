Slušaj vest

Veliki hotelski lanac Sonder, partner kompanije Marriott, iznenada je u ponedeljak proglasio bankrot, ostavivši brojne goste širom sveta bez smeštaja, neki su čak morali da napuste sobe usred boravka.

Sonder je podneo zahtev za bankrot po poglavlju 7 (Chapter 7), što znači potpunu likvidaciju kompanije. Marriott je odmah nakon toga objavio da raskida licencni ugovor sa ovim partnerom.

Gosti ostali bez soba

Vest je izazvala pravi haos među putnicima, jer su brojni gosti, od Dubaija do Sjedinjenih Država, bili obavešteni da moraju da napuste sobe koje su već platili.

Marriott je saopštio da će kontaktirati sve goste koji su rezervisali smeštaj putem zvaničnih Marriott kanala, uključujući marriott.com, aplikaciju Marriott Bonvoy i svetske rezervacione centre, kako bi im pomogao da reše situaciju i pronađu novi smeštaj.

Na društvenim mrežama, posebno na TikToku, počeli su da kruže snimci gostiju koji su iznenada morali da pakuju kofere i napuštaju hotele. Jedna gošća po imenu Ejveri (Avery) našalila se da su „Sonder i Marriott upravo raskinuli“.

- Pokušavam da zadržim dostojanstvo dok vučem kofere niz ulicu, nakon što su Marriott Hotels i Sonder Hotels raskinuli na neku nasumičnu nedelju i rekli nam da se iselimo iz hotelske sobe koju smo platili još za tri noći u Montrealu - napisala je ona.

Foto: Profimedia

Neki imali sreće, drugi izgubili hiljade dolara

Pojedini putnici su naveli da su imali sreće jer im je boravak već bio pri kraju, ali su izrazili zabrinutost za one koji su već platili unapred i morali da napuste hotele ranije.

Stiv Megrou (Steve McGraw) rekao je za Business Insider da je rezervisao 17 noćenja u Njujorku kako bi upoznao svoju unuku, ali da je izbačen iz sobe.

- Na kraju smo morali da potrošimo još nekoliko hiljada dolara da bismo pronašli novi smeštaj. Bilo je veoma stresno, tretirali su nas užasno - izjavio je on.

Marriott je naglasio da će svi gosti koji su boravili u objektima Sondera dobiti punu refundaciju, ali s obzirom da je kompanija upravljala sa oko 140 objekata i hiljadama gostiju, proces neće biti jednostavan.

Još jedan gost, Kreg Marfi (Craig Murphy), rekao je da će morati da izdvoji više od 1.300 funti za novu rezervaciju, i to neposredno pred venčanje svoje ćerke.

- To ne uključuje vreme i stres oko ponovnog dogovaranja limuzina, frizera, dostave cveća i obaveštavanja svih gostiju gde da pošalju poklone - naveo je on.

Marriott: Prioritet je pomoć putnicima

U zvaničnom saopštenju, Marriott International je naveo da im je „trenutni prioritet podrška gostima koji su trenutno u Sonder objektima, kao i onima sa budućim rezervacijama“.

- Marriott će kontaktirati sve goste koji su rezervisali putem zvaničnih kanala kompanije, uključujući sajt marriott.com, aplikaciju Marriott Bonvoy i naše globalne centre za rezervacije, kako bi im pomogao u vezi sa njihovim potrebama za smeštajem. Gosti koji su rezervisali preko trećih strana treba da se obrate tim platformama - saopštili su iz kompanije.

Marriott je dodao da „ostaje posvećen minimiziranju poremećaja u putnim planovima svojih gostiju“.