Nakon nekoliko godina rada u Beogradu, vratili su se u svoje rodno Kraljevo gde su počeli da ispisuju nove životne stranice.

Radili su kao konobari po luksuznim ugostiteljskim objektima u prestonici. Preduzetnički duh ih je doveo do toga da danas imaju svoj lokal. Oduvek im je bila želja da se vrate u rodni grad. Nakon stečenog iskustva u Beogradu, to su i ostvarili.

Znanje u ugostiteljstvu su pretvorili u svoj biznis, pa su sada ponosni vlasnici picerije.

Njihov put nije bio lak, ali imali su mnogo vere jedno u drugo i sada su za Kurir ispričali svoju priču.

Početak od zajedničke želje

Markovići su otkrili da je sve nastalo iz zajedničkog sna - Često smo sedeli po kafićima i restoranima i komentarisali šta nam se dopada, a šta bismo mi uradili drugačije. U jednom trenutku shvatili smo da ne želimo više samo da pričamo o tome, već da probamo sami. Nije bilo straha koliko je bilo želje. Znali smo da neće biti lako, ali smo osećali da je to naš put - iskreni su.

Preduzetništvo u Srbiji

- Biti privatnik u Srbiji je pravi test izdržljivosti. Ima dana kada se pitaš da li si doneo pravu odluku, ali ima i onih kada vidiš pun lokal i shvatiš da se sav trud isplati. Naučili smo da se ne oslanjamo ni na šta osim na rad, upornost i međusobnu podršku.

Ugostiteljstvo kao biznis

Ističu da ih je svaki problem učinio boljima. A na pitanje zašto baš ugostiteljstvo, naši sagovornici su rekli:

- Ugostiteljstvo nismo birali slučajno. To je posao koji traži celog tebe. Nema polovičnog prisustva. Volimo taj osećaj kada vidiš goste kako se smeju, vraćaju, prepoznaju te i pitaju „šta ima novo“. To su mali trenuci koji ti potvrde da si izabrao pravi posao.

Partneri i u životu i u poslu

- To što smo kao bračni par u poslu je naš najveći oslonac. U poslu se razumemo i bez mnogo reči, a privatno znamo kroz šta onaj drugi prolazi. Kada je teško, guramo zajedno, a kada ide dobro – radujemo se zajedno. Nije uvek lako razdvojiti posao i privatni život, ali verujemo da je upravo to što smo zajedno ono što nas drži stabilnim.

Kvalitetom protiv konkurencije

U svakom poslu je konkurencija ogromna, ali kada imate kvalitet, sve dođe na svoje.

- Konkurencije ima mnogo, ali mi smo odlučili da budemo svoji. Ne jurimo trendove po svaku cenu, već gradimo mesto u koje ljudi dolaze jer se osećaju prijatno i dobrodošlo. Smatramo da se gosti ne osvajaju samo hranom i pićem, već energijom, iskrenošću i konstantnošću. To se ne može odglumiti – ili jesi ili nisi - saglasni su.

Za kraj su svim preduzetnicima poručili sledeće:

- Ovo nije bio lak put, ali je naš. Sve što radimo, radimo sa idejom da jednog dana možemo da kažemo da smo dali sve od sebe. Ako ljudi to osete i vrate se – to nam je najveća nagrada.