Kako biste pokrenuli privatni biznis , potrebno je ulaganje, ali postoje i oni poslovi za koje vam treba minimalo truda a možete lepo da zaradite . Nije važno da li to posmatrate kao dodatnu zaradu ili mogući primarni posao - ovih pet biznisa uvek prolaze dobro.

Tretmani

Sve više ljudi vidi različite (uglavnom kozmetičke) tretmane kao relaksaciju i takvi poslovi uvek prolaze dobro. To može biti manikir, pedikir, tretmani lica, masaže. Posebno moderni stilovi poput madero terapije ili hidžame - poslednjih godina su prilično traženi. Za to vam je potrebna jedna soba i ostali rekviziti u zavisnosti u koju delatnost želite da uplovite. Po terminu možete da zaradite od dve pa do pet-šest hiljada dinara.