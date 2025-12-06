Slušaj vest

Rad s ljudima nikada nije lak, a konobari i barmeni to najbolje znaju. Osim velikih gužvi i različitih karaktera, često se susreću i sa komentarima koji, iako nisu zlonamerni, mogu biti neprijatni ili preći granice pristojnosti. Portal RealSimple razgovarao je s radnicima u ugostiteljstvu o tome koje fraze i ponašanja bi gosti trebalo da izbegavaju.

Ne postavljajte lična pitanja

Mnogi konobari i barmeni ističu da ugostiteljstvo nije privremena opcija, već profesionalna karijera koju su svesno izabrali. Pretpostavka da rade “nešto usput” može delovati omalovažavajuće i nipodaštavajuće prema njihovom trudu i znanju.

Ne tražite da piće bude „jače“

Kada gost traži da mu se napravi jače piće, zapravo traži od barmena da prekrši pravila i „pokloni“ alkohol. Kokteli se prave po tačnim merama kako bi bili uravnoteženi. Ako želite jače, poručite duplo, ali ga i platite.

Takođe, komentari tipa “Gde je alkohol?” najčešće nisu potrebni, dobro izbalansiran koktel ne mora da „udara“.

“Iznenadi me” nije uvek dobra ideja

Iako barmeni vole da preporuče piće, potpuno otvoren zahtev može im stvoriti pritisak. Najbolje je dati bar neku smernicu, omiljen ukus, raspoloženje ili vrstu pića koju volite.

Ne tražite besplatno piće

Konobari i barmeni uglavnom nemaju ovlašćenje da nude besplatne runde, a nekad bi ih to koštalo iz sopstvenog džepa. Ni nagoveštaji tipa “počasti pa ću dobro ostaviti napojnicu” nisu dobrodošli. Ljubaznost i strpljenje uvek ostavljaju bolji utisak.

Ne tražite piće „kao u drugom baru“

Svaki bar ima svoje recepte, sastojke i stil. Iako barmeni vole da čuju šta vam se dopalo drugde, ne mogu uvek potpuno da reprodukuju ista pića. Ipak, rado će napraviti nešto slično.

Izbegavajte mahanje, pucanje prstima i dozivanje

Konobari vas vide, čak i kada deluje da su prezauzeti. Privlačenje pažnje na nepristojan način ne pomaže. Kratak osmeh ili kontakt očima mnogo je efikasniji.