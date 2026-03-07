Slušaj vest

Cene goriva ponovo su u centru pažnje u regionu, nakon najave novog velikog poskupljenja u Hrvatskoj. Dok u toj zemlji cene nastavljaju da rastu, u Srbiji su one i dalje pod kontrolom države zahvaljujući uredbi o ograničenju cena derivata nafte.

Prema informacijama koje je objavio RTL Danas, Agencija za ugljovodonike izračunala je da će cena dizela u Hrvatskoj od utorka poskupeti za čak 24 centa po litru.

Ako se uzme kurs od približno 117 dinara za jedan evro, to znači da će dizel u Hrvatskoj poskupeti za oko: 24 centa jednako oko 28 dinara po litru.

To znači da će prosečan rezervoar od 50 litara biti skuplji za oko 12 evra, odnosno približno 1.400 dinara više.

Poskupljenje se ne odnosi samo na dizel.

Foto: Shutterstock

Cena benzina u Hrvatskoj takođe će porasti za devet centi po litru, što je oko: 9 centi jednako oko 10,5 dinara po litru. To znači da će prosečno punjenje rezervoara od 50 litara biti skuplje za 4,5 evra, odnosno oko 525 dinara.

Najveći skok očekuje se kod takozvanog plavog dizela, koji će poskupeti za 26 centi po litru, što iznosi oko: 26 centi jednako oko 30 dinara po litru

Za prosečan rezervoar to znači čak 13 evra više, odnosno približno 1.520 dinara dodatnog troška.

Cene goriva u Srbiji

Hrvatska vlada će u ponedeljak održati sednicu na kojoj će razmatrati nove mere za kontrolu cena goriva, a prema nezvaničnim informacijama očekuje se novo ograničenje cena.

Sa druge strane, u Srbiji su cene goriva i dalje regulisane državnom uredbom da se skok cena goriva u maloprodaji ograniči na najviše tri dinara.

Foto: Zorana Jevtić

Prema poslednjim podacima, od petka u 15 časova maksimalna cena goriva na pumpama iznosi: evrodizel – 203 dinara po litru, benzin evropremijum BMB – 184 dinara po litru.

U odnosu na prethodnu nedelju, cene su povećane za tri dinara po litru, jer je dizel ranije koštao 200 dinara, a benzin 181 dinar.

Vlada Srbije je još 24. januara produžila uredbu o ograničenju cena goriva na dodatnih 60 dana, kako bi se ublažili efekti velikih poremećaja na svetskom tržištu energenata.

Upravo zbog te mere Srbija trenutno uspeva da zadrži stabilnije cene goriva u odnosu na pojedine zemlje regiona, gde se poskupljenja direktno prenose na vozače.