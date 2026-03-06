Slušaj vest

Rešenja će biti poslata poštom poreskim obveznicima 6. marta 2026. godine.

Uručenje rešenja vršiće se u skladu sa odredbom člana 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, po kojoj se rešenje smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje. Datum predaje rešenja pošti biće naznačen na rešenju i isti je za sve poreske obveznike.

Mesečna osnovica doprinosa za 2026. godinu iznosi 51.297, a godišnja 615.564 dinara. Stope doprinosa su 24% za penzijsko i invalidsko osiguranje i 10,3% za zdravstveno osiguranje.

Godišnji iznos doprinosa plaća se u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od početka tromesečja, odnosno do: 18. februara, 15. maja, 17. avgusta i 16. novembra 2026. godine (15. februar, 15. avgust i 15. novembar su neradni dani, pa se rok za uplatu pomera na prvi radni dan). Uplate se vrše na naznačene račune uz obavezan poziv na broj sa rešenja.

Imajući u vidu da je 18. februara 2026. godine dospela privremena tromesečna akontacija po rešenju za 2025. godinu, razlika između visine akontacije koja je utvrđena rešenjem za 2026. godinu i visine privremene akontacije knjižene na osnovu rešenja za 2025. godinu dospeće za plaćanje 15. dana od dana uručenja rešenja.

Privremene tromesečne akontacije za 2027. godinu uplaćuju se po pozivu na broj naznačenom za narednu godinu u ovogodišnjem rešenju, sve dok ne bude doneto rešenje za 2027. godinu.

Kako bi uplate bile pravilno evidentirane, mole se poreski obveznici da se pridržavaju navedenih uputstava prilikom plaćanja obaveza za 2026. i 2027. godinu.

Uz sva rešenja dostavljeni su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim potrebnim podacima, koji služe kao primer za pravilno popunjavanje uplatnice. Obveznik sam određuje iznos za uplatu, u skladu sa visinom tromesečnih rata. Nalozi sadrže i QR kod, koji omogućava brzu uplatu preko aplikacije elektronskog bankarstva, a skeniranjem koda dobijaju se svi potrebni podaci za uplatu.