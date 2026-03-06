Slušaj vest

Njeni dani počinju i završavaju se u štali. Brine o više od 30 grla stoke, gaji kukuruz, pšenicu, suncokret i druge useve na više od 10 hektara. Sve to radi ne samo iz obaveze, već da očuva ono što je pokrenuo njen otac koji je preminuo kada je imala 16 godina.

Anastasija je već skoro četiri godine zaposlena u firmi kao rukovalac poljoprivredne tehnike, to jest traktorista. Istina, netipično za jednu mladu devojku, ali kako je ispričala za emisiju "Redakcija" na Kurir televiziji, nije želela da propusti priliku i nauči nešto novo.

- Na selu radim sve što je vezano za životinje, muža, hranjenje, čišćenje, zatim tu je i ratarska proizvodnja, vožnja traktora, obrada zemlje i briga o mehanizaciji. Zapravo sve što obuhvata poljoprivredu i stočarstvo. Ja stvarno vozim traktor i ostale mašine, volim da vozim i podržavam poljoprivrednu mehanizaciju - rekla je Anastasija.

Ima 30 grla krava i bavi se mlečnim govedarstvom.

- Mene ljubav prema ovom poslu održava, imam kolege i trudim se da im pomažem i da uskočim kada je potrebno. Moja želja oduvek je bila da naučim da vozim kombajn i moje kolege su mi to i omogućile. Vožnja traktora mi nije teška, to je već modernizovano i nije teško kao što je nekada bilo - kaže Anastasija.

Kako kaže, ljudi su iznenađeni kada im saopšti čime se bavi i dešava se da joj ne veruju.

"Nema odmora ako se bavite poljoprivredom"

- Definitivno postoje neke predrasude, ljudima to nije svakidašnje. Ja međutim volim da sve predrasude srušim i da dokažem da su žene podjednako dobre ako ne i bolje u poljoprivredi. Celo moje detinjstvo je bilo usmereno ka ovom poslu i štali, imala sam vrlo malo godina kada sam naučila da radim sve poslove, roditelji su me uvek podržavali u tome. Tu je i počela moja ljubav prema životinjama kao i prema radu na selu - objasnila je ona.

Objašnjava da zaista uživa u tome i da obožava svoj posao iako vrlo često može da traje i celog dana. Njeni dani počinju ali se i završavaju u štali.

- Svaki stočar zna kako je to, kada imate krave one zahtevaju hranjenje u isto vreme kao i čišćenje i mužu. Ljudi često misle da ako se bavite ovim poslom nemate vremena i da se ne starate o sopstvenom izgledu, ponavljam da su to zaista predrasude. Najteže je biti istrajan u ovome jer uvek morate biti prisutni i posvećeni. Radi se apsolutno svaki dan a ako niste dobro organizovani odmora nema - rekla je Anastasija.

Navodi da je poljoprivrednicima zaista teško da izdvoje vreme za odmor i da njeni roditelji godinama nisu putovali.

- Ovaj posao jeste zahtevan i fizički naporan i svako ko se bavi ovim poslom zna o čemu pričam, ali ja mislim da je bolje raditi na selu i imati svoje imanje. Od poljoprivrede može da se živi i to je deo razloga zbog kojeg moja porodica ne odustaje od ovog posla. Cela porodica mora biti uključena u ovakav posao da bi on uspeo. Izgubila sam oca kada sam bila druga godina srednje škole i za našu porodicu je to bilo vrlo potresno, početak bez njega je bio težak jer smo izgubile ne samo glavnog člana gazdinstva već i najmilijeg člana porodice - ona je objasnila.

