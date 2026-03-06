Slušaj vest

Preduzeće "Srbijavode" će do 15. maja 2027. godine završiti sve radove koji su njima povereni u sklopu priprema za Ekspo 2027, izjavio je danas direktor tog preduzeća Goran Puzović i istakao da će svi objekti koje rade u skladu da njihovim glavnim ciljem - zaštitom od poplava, ostati za buduće generacije.

"To koliko nam je projekata povereno ukazuje da država ima poverenje u nas i mi sve svoje zadatke završavamo. Vizija predsednika Aleksandra Vučića koja je dovela Ekspo u Beograd je sve nas negde zadužila i dala nam ozbiljne zadatke da jednostavno datum koji ne možemo da pomerimo je 15. maj", rekao je Puzović.

Novi investicioni ciklus

Kako je istakao, svi objekti koji se grade i koji su povereni "Srbijavodama" moraju biti završeni u tom roku kako bi Beograd imao priliku da se predstavi kao moderan evropski ili svetski grad u koji će se svi oni koji dođu prvi put ponovo vraćati.

"To je prilika i za jedan novi vid i razvoj novog investicionog ciklusa, jer Ekspo nije samo izložba, Ekspo je poziv za podizanje svih kapaciteta Srbije i ulazak u red modernih i razvijenih evropskih zemalja", kazao je Puzović.

Dodao je da se sada priprema novi investicioni ciklus i precizirao da se bave kapitalnim investicijama.

"Izgrađujemo visoke brane i akumulacije kako bi u svetlu ovih klimatskih promena i svega onoga što nas dodiruje, što se dramatično menja, Srbiju pripremili za sve to što dolazi", naveo je on.

Tri gradilišta kod Ušća

Kod ušća Save u Dunav nalaze se tri aktivna gradilišta u okviru priprema za Ekspo 2027, a Puzović navodi da se ušlo u drugu fazu uređenja Savskog priobalja od Ušća do mosta "Gazela", u dužini od 2.550 metara. Kako je dodao, kod "25. maja" se sada uređuje kompletan potez u dužini od 3,5 kilometara.

"Krenuli smo od Beton hale i spuštamo se skroz dole. I tim radovima uklanjamo kompletnu vegetaciju, kompletan mulj koji se nataložio u prethodnih 50 godina na ovom području i uređujemo kompletnu obalu. Sanira se stanje na onom delu na kojem su ga ranije generacije napravile", kazao je Puzović.

Navodi da se uređuje kompletan prostor i dodaje da se sa druge strane ulazi u Dunavski rukavac do Lida, kako bi se i taj deo potpuno očistio od mulja i vegetacije.

Prema njegovim rečima, verovatno će biti uklonjeni i potonuli splavovi koje se na toj strani nalaze.

"To su tri projekta koje sada mi imamo u ovoj zoni koji se tiču ušća Save u Dunav", rekao je Puzović.

Nataloženo 150.000 kubika mulja

Na pitanje koliko je posla na tim lokacijama bilo s obzirom da se skoro 50 godina ništa nije radilo na tom potezu, niti po pitanju čišćenja, niti po pitanju uklanjanja nepotrebnih stvari, Puzović je podsetio da je u junu prošle godine tu bilo više od 150.000 kubika mulja koji se nataložio.

"Sada je savska obala potpuno slobodna, uklonili smo i splav 'Fristajler', uklonili i sve one duge naplavine koje su se pojavile tako da je Sava sada uređena sa aspekta svoje protočnosti i oslobađanja obale, a sada krećemo u ovaj drugi deo koji je vezan za potpunu sanaciju ovog dela u dužini 2.550 metara, koja će potpuno da promeni svoj izgled, nadamo se, negde do novembra ove godine", naveo je Puzović.

Navodeći da su se poslednji radovi na savskoj obali završeni, Puzović je rekao da što se tiče samog Dunavskog rukavca, tu je urađeno negde 20 odsto radova, a očekuje se da do 1. januara 2027. godine i taj deo završi.

Kada je reč o potezu kod "25. maja" i donjeg dela obale, Puzović je dodao da bi radovi trebalo da budu završeni u avgustu ili septembru ove godine.

Ispod ušća će biti asfaltna saobraćajnica jer će biti četiri ili pet pristanih mesta za kruzere koji će tokom Ekspa biti tu usidreni.

"Mi ovde pravimo jednu saobraćajnicu koja će omogućiti da svi ti ljudi, da sve dostavne službe i sve komunalne službe imaju pristup u ovom delu kontrolisan, da možemo da obezbedimo sve te brodove koji se tu nalaze, a sa druge strane sa dodatnim sadržajima koje ovde postavljamo, potpuno ćemo spustiti sve Beograđane na reku Savu. I decu i ljude sa posebnim potrebama, sportiste, rekreativce, dakle biće sadržaj za sve uzraste, sve kategorije Beograda i posetioce Beograda", naveo je Puzović.

Expo je cela Srbija

Kako je dodao, sa druge strane biće omogućeno da se potpuno izmeni jedan deo infrastrukture koja je vezana za wi-fi podršku.

"Ceo prostor će biti pokriven wi-fi podrškom, tako da svi ljudi ovde će moći da koriste wi-fi logistiku, ide novo osvetljenje, rasveta, kompletan mobilijar, klupe, skejt park, dečija igrališta, sportski tereni", naveo je on.

Na pitanje koliko su ti radovi važni u kontekstu priprema za Ekspo 2027, budući da je ostalo još nešto više od godinu dana do samog održavanja te izložbe, Puzović je kazao da Ekspo nije samo onaj prostor na kojem se izložba održava, već cela Srbija.

"Mi smo kroz ove projekte samo deo cele zajednice koja se sprema za Ekspo i ovaj deo će učiniti da mi možemo da pokažemo da smo pravi domaćini, da smo dobri domaćini, da ljudi koji dođu u centar Beograda mogu bezbedno da izađu sa svih brodova, da bezbedno ovde prošetaju, da jednostavno neke rekreativne aktivnosti sprovode, a sa druge strane mi nekoliko drugih projekata razvijamo koji su prema Ekspu. Na tom delu ćemo raditi još jedan projekat koji kreće za nekih 15-20 dana", naveo je Puzović.

Istakao je da se u samoj zoni Ekspa na obali reke Save pravi pristan, manji od onog na ušću Save u Dunav, gde će moći da se privežu kruzeri.

"Time ćemo ceo ovaj prostor od Beograda do Ekspa u potpunosti povezati", kazao je Puzović.

Direktor "Srbijavoda" naglašava da se sve radi u skladu sa očuvanjem životne sredine i dodaje da se samo uklanja ono što ne valja, kao i da neće biti posečeno ni jedno drvo, već da će na kraju biti bar stotinak novih stabala.

"I sa tog aspekta ozelenjavanja Beograda, uređenja ovih svih zelenih površina, sve to čini jedan integralni projekat koji Beograd čini još lepšim i čistijim", naveo je Puzović.

Istakao je i da je savska obala preko puta Beogradskog pobednika i Kalemegdanske tvrđave zavredila da svi ljudi koji dođu i pogledaju kako izgleda vide da to postaje "biser Beograda gde će i deca i sportisti i rekreativci imati svoj prostor za sve svoje aktivnosti, potpuno pokriven sa svim sadržajem koji normalan i savremeni način života u Beogradu zahteva".