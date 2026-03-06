Slušaj vest

Snažna podrška domaćoj proizvodnji - država uvodi oznaku „100% iz Srbije“ i nova pravila za označavanje hrane

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pripremilo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, sa ciljem dodatne podrške razvoju domaće proizvodnje i jačanja poverenja potrošača.

Ključna novina odnosi se na uvođenje grafičke oznake „100% iz Srbije”, kojom će biti obeleženi proizvodi čiji su sastojci poreklom iz Republike Srbije, osim sastojaka u samom proizvodu, kao što su so, prehrambeni aditivi i enzimi. Posebno ističemo da je oznaka na proizvodima dobrovoljna, a proizvođač koji je koristi odgovoran je za ispravnost deklarisanja u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Za nepravilno deklarisanje i označavanje predviđene su kaznene odredbe.

Grafička oznaka „100% iz Srbije“ može se koristiti i za proizvode koji sadrže minimalne količine pojedinih sastojaka koji se ne mogu obezbediti iz domaće proizvodnje, pod uslovom da njihov ukupan udeo u gotovom proizvodu ne prelazi 2% i da ne menjaju sastav, prirodu ili nutritivnu vrednost proizvoda.

S tim u vezi, propisano je brisanje postojeće grafičke oznake za meso poreklom iz Republike Srbije, koja je bila izložena pored mesa ili proizvoda od mesa, ili uz cenu, jer se izmenama i dopunama Pravilnika uvodi pomenuta jedinstvena oznaka „100% iz Srbije“, koja će se odnositi na sve proizvode.

Kada je reč o svežem, rashlađenom i zamrznutom svinjskom, ovčijem i kozjem mesu, kao i goveđem mesu i određenim proizvodima od goveđeg mesa i živine, a koji nisu poreklom iz Republike Srbije, uvodi se obaveza da podaci o zemlji porekla budu jasno vidljivi. Precizno je propisano da visina malih slova mora biti jednaka ili veća od 5 mm, dok za ambalažu čija je najveća površina do 80 cm² visina malih slova mora biti jednaka ili veća od 2 mm. To predstavlja značajno povećanje veličine slova na oznaci o zemlji porekla proizvoda u odnosu na dosadašnje propise.

Pravilnikom je propisana i obaveza da se na deklaraciji za mleko i proizvode od mleka jasno navedu naziv i adresa, odnosno sedište proizvođača ili prerađivača mleka registrovanog u Republici Srbiji. Ova mera ima za cilj veću transparentnost i jasnije informisanje potrošača o poreklu proizvoda.

Posebno napominjemo da hrana koja je upakovana u ambalažu i deklarisana pre početka primene ovog pravilnika, a ne ispunjava nove propisane uslove, može ostati u prometu do isteka roka trajanja, a najkasnije do 30. juna 2026. godine.

Primena novih pravila koja se odnose na izmene deklaracija za mleko i proizvode od mleka, kao i na jasnije označavanje zemlje porekla na mesu i proizvodima od mesa koji nisu iz Srbije, počinje 1. jula 2026. godine, kako bi se proizvođačima ostavilo dovoljno vremena za usklađivanje deklaracija.

Grafička oznaka „100% iz Srbije“ može se primenjivati odmah, odnosno osmog dana od dana objavljivanja ovog pravilnika u Službenom glasniku Republike Srbije.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane biće objavljen danas, 6. marta 2026. godine, u prvom narednom broju Službenog glasnika.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da unapređuje propise u oblasti bezbednosti i označavanja hrane, sa ciljem zaštite potrošača i jačanja poverenja u domaću proizvodnju.