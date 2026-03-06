Slušaj vest

Na tenderu za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja na svim Expo lokacijama doneta je odluka o zaključenju okvirnog sporazuma sa konzorcijumom od šest kompanija koje predvodi T&M Group Solutions. Vrednost okvirnog sporazuma iznosi 5.499.998.900 dinara bez PDV-a (oko 46,6 miliona evra), a sporazum se zaključuje na period od dve godine.

Izabrane kompanije u navedenom periodu pružaće usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata i lokacija povezanih sa projektom Expo 2027. To podrazumeva kontrolu pristupa i zaštitu objekata, imovine i zaposlenih, patrolne aktivnosti i nadzor prostora, nadzor sistema tehničke zaštite i video-nadzora, protivpožarno obezbeđenje i reagovanje u vanrednim situacijama, transport novca i vrednosti, povremeni nadzor dronom, kao i obuku osoblja angažovanog tokom realizacije izložbe.

Na javnu nabavku za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja na svim Expo lokacijama pristiglo je dve ponude.