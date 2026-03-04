Slušaj vest

Fabrika obuće "Rikosta Hrvatska“ trebalo bi da zatvori svoje pogone do kraja ovog meseca. Zatvaranje fabrike u Vukovaru rezultiraće otpuštanjem više od 100 radnika, uglavnom žena starosti između 50 i 60 godina, koje su među najtežim grupama građana za zapošljavanje.

- Prošle nedelje, direktor kompanije iz Nemačke je najavio da će do kraja meseca zatvoriti pogon u Vukovaru. Razlog za ovu odluku je povećanje zagarantovane minimalne plate u Hrvatskoj , pa su odlučili da proizvodnju presele u Rumuniju i Bugarsku. Pored toga, prodaja patika koje proizvode je u padu. NJihova proizvodna hala se prodaje, a sve je to konačna odluka kompanije - objašnjava gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

Razgovori sa drugim kompanijama

Pošto je reč o privatnoj firmi, nastavlja Pavliček, gradske vlasti nemaju načina da ih zadrže u Vukovaru.

- Svesni smo problema, pa sam u međuvremenu vodio razgovore sa kompanijom Borovo o zapošljavanju dela radnika ukoliko im je potrebna kadrovska područna uprava. Razgovarao sam i sa čelnicima vukovarske kompanije Mistral kako bismo se uverili da mogu računati na ove radnike. Pisali smo i kompaniji HAIX iz Varaždina, koja zapošljava preko hiljadu radnika u proizvodnji obuće, kako bismo se uverili da, ukoliko planiraju dalje proširenje proizvodnje, mogu računati na radnike ove vukovarske kompanije. To smo, kao gradska uprava, uspeli da uradimo u najkraćem mogućem roku - rekao je Pavliček.