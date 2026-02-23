Zatvara se jugoslovenski industrijski gigant: Bez posla ostaje 800 radnika, katanac na bravu posle 60 godina
Više od 800 zaposlenih u Koksari Lukavac kod Tuzle izgubilo je posao od ponedeljka, nakon što je doneta odluka o likvidaciji te fabrike, koja je bila među najvećim industrijskim preduzećima u Bosni i Hercegovini.
Nakon 60 godina rada, Koksari u Lukavcu, poznati kao jedan od vodećih proizvođača metalurškog koksa u regionu, zatvara svoja vrata, a njihovi pogoni su u fazi postepenog gašenja kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine.
Fabrika je nastala na talasu ubrzane industrijalizacije tokom Jugoslavije, sa zadatkom da proizvodi koks koji bi se koristio u visokim pećima za proizvodnju gvožđa.
Bosna i Hercegovina je bila baza teške industrije u Jugoslaviji, a simbol je bila železara u Zenici, koja je danas takođe na ivici kolapsa nakon što je koncern ArcelorMital prodao svoj vlasnički udeo, pa je neizvesna i sudbina oko 1.900 zaposlenih u njenim pogonima.
Koksara u Lukavcu je svake godine proizvodila do deset hiljada tona sirovog benzena i 30 hiljada tona sirovog katrana, a bavila se i proizvodnjom i distribucijom električne energije iz svojih postrojenja. Sada je došla do bankrota, a zainteresovanim stranama se nudi kupovina njene imovine na oko 102 hektara zemljišta, što je procenjeno na oko 100 miliona evra.
Zainteresovane strane mogu da kupe objekte Energana, fabriku maleinskog anhidrida (AMK) koja se koristi za proizvodnju sintetičkih smola, plastike i boja, solarnu elektranu, koksaru, železnički transport, pogon za azotna đubriva, radionicu za popravku i drugu imovinu, uključujući zemljišne parcele i imovinu van fabričkih prostorija, u celini ili delimično.
Borba za opstanak Koksare trajala je godinama, a odluka o proglašenju stečaja doneta je jer vlada Tuzlanskog kantona, koja je formalni vlasnik, nije uspela da pronađe strateškog partnera.
- Ogorčeni smo celom situacijom. Vladama kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Da je to bilo u njihovom interesu, pronašli bi rešenje. Danas smo to mi, sutra je to Željezara Zenica, preksutra su to Željeznice Federacije. Svi će to osetiti - rekao je za TV Federacije Bosne i Hercegovine (FTV) Ermin Halilović, predsednik sindikata Koksare iz Lukavca.
Sadašnje rukovodstvo "Nove željezare Zenica", kompanije nastale nakon povlačenja ArselorMitala iz Bosne i Hercegovine, već je podnelo zahtev za stečaj. Bivši proizvodni gigant opterećen je akumuliranim dugom od 162 miliona evra.
Biznis Kurir/Mondo