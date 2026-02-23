Slušaj vest

Više od 800 zaposlenih u Koksari Lukavac kod Tuzle izgubilo je posao od ponedeljka, nakon što je doneta odluka o likvidaciji te fabrike, koja je bila među najvećim industrijskim preduzećima u Bosni i Hercegovini.

Nakon 60 godina rada, Koksari u Lukavcu, poznati kao jedan od vodećih proizvođača metalurškog koksa u regionu, zatvara svoja vrata, a njihovi pogoni su u fazi postepenog gašenja kako bi se izbeglo zagađenje životne sredine.

Fabrika je nastala na talasu ubrzane industrijalizacije tokom Jugoslavije, sa zadatkom da proizvodi koks koji bi se koristio u visokim pećima za proizvodnju gvožđa.

Bosna i Hercegovina je bila baza teške industrije u Jugoslaviji, a simbol je bila železara u Zenici, koja je danas takođe na ivici kolapsa nakon što je koncern ArcelorMital prodao svoj vlasnički udeo, pa je neizvesna i sudbina oko 1.900 zaposlenih u njenim pogonima.

Koksara u Lukavcu je svake godine proizvodila do deset hiljada tona sirovog benzena i 30 hiljada tona sirovog katrana, a bavila se i proizvodnjom i distribucijom električne energije iz svojih postrojenja. Sada je došla do bankrota, a zainteresovanim stranama se nudi kupovina njene imovine na oko 102 hektara zemljišta, što je procenjeno na oko 100 miliona evra.

Foto: Shutterstock

Zainteresovane strane mogu da kupe objekte Energana, fabriku maleinskog anhidrida (AMK) koja se koristi za proizvodnju sintetičkih smola, plastike i boja, solarnu elektranu, koksaru, železnički transport, pogon za azotna đubriva, radionicu za popravku i drugu imovinu, uključujući zemljišne parcele i imovinu van fabričkih prostorija, u celini ili delimično.

Borba za opstanak Koksare trajala je godinama, a odluka o proglašenju stečaja doneta je jer vlada Tuzlanskog kantona, koja je formalni vlasnik, nije uspela da pronađe strateškog partnera.

- Ogorčeni smo celom situacijom. Vladama kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Da je to bilo u njihovom interesu, pronašli bi rešenje. Danas smo to mi, sutra je to Željezara Zenica, preksutra su to Željeznice Federacije. Svi će to osetiti - rekao je za TV Federacije Bosne i Hercegovine (FTV) Ermin Halilović, predsednik sindikata Koksare iz Lukavca.

Sadašnje rukovodstvo "Nove željezare Zenica", kompanije nastale nakon povlačenja ArselorMitala iz Bosne i Hercegovine, već je podnelo zahtev za stečaj. Bivši proizvodni gigant opterećen je akumuliranim dugom od 162 miliona evra.