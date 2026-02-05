Slušaj vest

Posle više od jednog veka poslovanja, fabrika železničkih vozila Gredelj nalazi se pred potpunim prestankom proizvodnje. Slovačka kompanija Tatravagonka, koja je trenutni vlasnik, donela je odluku o trajnom gašenju privrednih aktivnosti, a planirano je da proizvodnja bude obustavljena do juna 2026. godine. Ova informacija objavljena je u zvaničnom obaveštenju koje je istaknuto na oglasnoj tabli u fabrici.

Najava gašenja izazvala je snažno nezadovoljstvo među zaposlenima i sindikatima. Kako navodi Dnevnik.hr, prema sadašnjim planovima, svi radnici biće otpušteni do sredine naredne godine, uz isplatu zakonom propisanih otpremnina. Još uvek nema potvrde da li će manji broj zaposlenih privremeno ostati angažovan na održavanju takozvanog „hladnog pogona“.

- U odluci jasno piše da će svi radnici dobiti otkaz. Da li će deo njih ostati radi održavanja pogona, za sada nije poznato, ali plan je da se proizvodnja ugasi do juna 2026. godine - izjavio je Tomislav Rajković, predsednik Udruženja radničkih sindikata Hrvatske.

Gašenje proizvodnje direktno ugrožava egzistenciju oko 300 zaposlenih, iako je u ranijem periodu Gredelj zapošljavao i dvostruko veći broj radnika. Uprava fabrike odbila je da daje izjave za medije, dok su odgovori na pitanja o budućnosti proizvodnje i radnih mesta i dalje nepoznati.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su pojedine narudžbine obezbeđivale angažman fabrike sve do 2032. godine. Međutim, još uvek nije jasno šta će se dogoditi sa važećim ugovorima, niti ko će ubuduće biti zadužen za održavanje vozila HŽ Putničkog prevoza.

Iz kompanije koja je preuzela upravljanje Gredeljem nakon stečaja stiglo je tek kratko pisano saopštenje u kojem se navodi da trenutno ne postoje ugovoreni novi poslovi koji bi omogućili nastavak proizvodnje punim kapacitetom, ali da opcija budućih projekata ipak nije u potpunosti isključena.

Sindikalni predstavnici upozoravaju da vlasnik raspolaže različitim mogućnostima, od prodaje vrednog zemljišta, do izmeštanja proizvodnje i opreme u druge zemlje u kojima kompanija posluje.

- Borićemo se da Gredelj nastavi da radi. Ako to ne može sadašnji vlasnik, onda mora neko drugi - poručio je Rajković.