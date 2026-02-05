Slušaj vest

Samo u Sremskoj Mitrovici do sada je podneto 15. 000 prijava, dok nadležni upozoravaju da će nelegalni objekti koji se ne prijave ostati bez pristupa infrastrukturnim priključcima.

Više o ovoj temi, za Kurir televiziju, govorile su zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice, Danica Nedić i advokat, Jovanka Zečević.

- U Sremskoj Mitrovici sve protiče u najboljem redu. Državni projekat smo zaista shvatili ozbiljno, zbog čega smo otvorili 34 punkta na kojima su građani mogli da prijave svoje objekte. Na tim punktovima su obučeni službenici koji su vrlo uslužni. Radili smo svakog radnog dana, pa čak i vikendom. Ipak, sistem je preopterećen, što je očekivano jer građani često čekaju poslednji trenutak da obave prijavu. Zbog toga smo dobili informaciju o produženju roka, što nam omogućava da obradimo sve prijave - rekla je Danica i dodala:

Rekla je da je u projekat takođe uključen i gradonačelnik Branislav Nedimović sa željom da podrži građane Sremske Mitrovice.

Danica Nedimović, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Foto: Kurir Televizija

- U poslednjih nedelju dana imali smo značajan broj građana, a sa jučerašnjim danom zabeleženo je gotovo 15.000 prijava, tačnije 14.810. Radimo na svim punktovima, a građanima su na raspolaganju i mobilna vozila za one koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu lično.

Eskaliranje situacije i dodatni problemi

- Nažalost, situacija je vrlo nezgodna za sve koji nisu ispoštovali rokove za prijavu svojih objekata. Sada, sa produženim rokom, možda će u preostala tri dana uspeti da to učine. Sankcije su svakako moguće - osim krivične odgovornosti, preti i uklanjanje objekata, a u nekim slučajevima Republika Srbija može postati vlasnik onih objekata koji praktično ostanu ničiji - objasnila je Jovanka i dodala:

Dodala je da se nada da će građani na vreme reagovati i izbeći ovakve probleme, jer ukoliko to ne učine, preostaje im mogućnost da kasnije pokušaju da se upišu u katastar sa adekvatnom dokumentacijom.

Jovanka Zečević, advokat Foto: Kurir Televizija

- Ako to ne bude moguće, može se pokrenuti sudski postupak. Međutim, u sudskim procesima mogu nastati dodatni problemi: gradnja na zemljištu gde nije dozvoljeno, na javnim površinama, na tuđem imanju ili u komšijinom dvorištu što može dovesti do novih postupaka. Takođe, čest problem u Srbiji je suvlasništvo više osoba na istoj parceli, kada se ne mogu dogovoriti, pa čak i kada su propustili rok, situacija može eskalirati do toga da se objekti ruše.

