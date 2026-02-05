Slušaj vest

Beograd 4. februar 2026. - Na svečanosti povodom obeležavanja 35 godina poslovanja Delta Holding je kroz osvrt na tri i po decenije razvoja predstavio put kompanije, ostvarene rezultate i planove za naredni period, potvrđujući svoju poziciju jednog od ključnih poslovnih sistema u Srbiji i regionu, sa značajnim doprinosom razvoju domaće ekonomije.

Kroz različite ekonomske cikluse, Delta Holding je poslovne aktivnosti razvijao u Srbiji, regionu, kao i na tržištima Evrope, Kine i Rusije. Tokom godina, kompanija je razvijala biznise koji su u svojim oblastima dostizali tržišnu zrelost, a danas su deo velikih međunarodnih sistema, među kojima su danas Banca Intesa, Generali i maloprodajni lanac u okviru Delhaize Group.

Foto: Promo

Geografska diverzifikacija, širina portfolija i dugoročno razmišljanje omogućili su kompaniji da izgradi stabilan i otporan poslovni sistem, sposoban da se prilagođava promenama i istovremeno doprinosi razvoju privrede. Takav pristup potvrđen je i u 2025. godini. Delta Holding je ostvario rekordne rezultate – prihod od gotovo 1,1 milijarde evra, uz rast od 16%, dok je EBITDA iznosila 136 miliona evra, što predstavlja rast od 20%. U istom periodu, u budžet Republike Srbije uplaćeno je 240 miliona evra. Kompanija danas zapošljava skoro 6.000 zaposlenih, od kojih je 1.680 mlađe od 35 godina a sistematsko ulaganje u razvoj kadrova i menadžmenta predstavlja jednu od ključnih razvojnih poluga. ,,Delta je stalno rasla i učila, razvijajući se zajedno sa onima koji su je gradili. Menjala je sebe ali i okruženje oko sebe. Kroz pionirske iskorake na tržištu Srbije i regiona, investirajući u nove biznise, razvijajući ih u lidere na tržištu, Delta je privukla u Srbiju neke od najvećih stranih investitora koji su i dalje lideri u svojim kategorijama na ovom tržištu. Ponosni smo na doprinos koji smo dali razvoju tržišta i Srbije i regiona“, istakla je na svečanosti Milka Vojvodić, CEO i Viša potpredsednica kompanije zahvaljujući se svima koji su gradili Deltu svih ovih 35 godina.

Foto: Promo

Najavljen je i novi investicioni ciklus do 2028. godine koji je veći od milijardu evra, i usmeren je na nekretnine, digitalnu trgovinu i agrar kao ključne noseće stubove naredne faze rasta.

Delta Holding beleži snažne rezultate u svim svojim delatnostima. Sava Centar je učvrstio poziciju Beograda kao međunarodne kongresne i poslovne destinacije, sa više od 800.000 posetilaca od ponovnog otvaranja. U sektoru nekretnina kompanija investira u projekte Delta District, Delta Iron i Delta Land, dok je završetak hotela InterContinental Beograd planiran za kraj 2026. godine. Delta Agrar je najveći proizvođač i distributer pšenice i ječma u Srbiji, uz kontinuiranu modernizaciju proizvodnje, digitalizaciju i širenje površina pod navodnjavanjem. Ananas se pozicinirao kao regionalni lider na tržištu ikomerca. Sa više od 1.200.000 različitih artikala, kao i primenom najsavremenijih alata, Ananas nastavlja da postavlja standarde u oblasti digitalne trgovine.

Foto: Promo

Delta DMD je jedan od vodećih distributera na tržištu, što potvrđuje i priznanje kompanije Diageo, koja je Delta DMD proglasila Partnerom godine u konkurenciji 35 zemalja. Delta Transportni Sistem je proširio poslovanje na Severnu Makedoniju i Albaniju i time integrisao sedam zemalja regiona. Delta Auto Grupa je lider u segmentima auto, moto i komercijalnih vozila. BMW je na prvom mestu u premium segmentu, uz pozicioniranje među pet najprodavanijih brendova na ukupnom tržištu. Kompanija Delta Holding je prva u Srbiji vratila koncept zadužbinarstva i Srbiji poklonila tri značajne zadužbine, dve u Beogradu i jednu u Kragujevcu. Dobitnik je više od 50 domaćih i međunarodnih priznanja za svoje održivo i društveno odgovorno poslovanje. U narednu fazu razvoja Delta Holding ulazi sa jasnim razvojnim prioritetima, snažnim investicionim planovima i ambicijom da i dalje bude jedan od ključnih pokretača privrednog razvoja u Srbiji i regionu.

1/6 Vidi galeriju Obeleženo 35 godina poslovanja Delta Holdinga Foto: Promo



O Delta Holdingu

Delta Holding je osnovan 1991. godine u Beogradu i danas zapošljava skoro 6.000 ljudi u Srbiji i regionu. Kompanija posluje kroz svoje članice: Delta Agrar, Delta Real Estate, Delta Auto, Delta DMD, DTS, Ananas e-commerce, Delta Hospitality, Delta Food Processing i diviziju novih tehnologija. Sa širokim portfoliom delatnosti, Delta Holding je prisutan u hotelskom biznisu, agrarnoj proizvodnji, prehrambenoj industriji, međunarodnoj trgovini, distribuciji robe široke potrošnje, automobilskoj industriji, razvoju nekretnina, e-commerce sektoru i inovacijama u tehnologiji. Pored poslovnih aktivnosti, u okviru sistema već 19 godina posluje i Delta Fondacija, kroz koju kompanija kontinuirano ulaže u zajednicu. Kroz brojne filantropske projekte, do sada je investirano više od 40 miliona evra, podržavajući obrazovanje, kulturu, preduzetništvo i inkluziju. Vođen vizijom održivog rasta i inovacija, Delta Holding nastavlja da postavlja standarde u različitim industrijama, gradeći poslovne modele sa dugoročnim uticajem. Kontakt za medije: milica.krstic@deltaholding.rs ; +381 (0)66 813 39 17

Promo