Dve prijateljice iz Bavaništa, Tatjana Obradović i Jelena Minić, bave se restauracijom i redizajnom starog nameštaja.

Uglavnom su to komode i kredenci, neki komadi stari i do stotinu godina, kojima daju nov i lepši izgled.

Tatjana, takođe, izrađuje slike i suvenire, a najnoviji projekat im je bavljenje keramikom, čime žele da zaokruže svoju umetničku ponudu i pretvore je iz dodatnog u jedini izvor zarade.

Tatjana Obradović, iz Bavaništa, kaže: "Imala sam potrebu da nešto svoje uradim, pošto ja generalno volim stare stvari. Dati im neki novi duh i oživeti ih meni je bilo jako interesantno. Tako da sam krenula svoje, a uz pomoć prijateljice koja mi se pridružila, počele smo to da radimo i uslužno."

Jelena Minić, iz Bavaništa, dodaje: "Imaju želje što se tiče boja, ali volimo da vidimo prostor gde će da se postavi sam taj komad nameštaja, i onda dajemo predlog šta bi bilo najbolje. Ono što koristimo od materijala su boje na vodenoj osnovi, više su ekološke, a ne one nitro koje se uobičajeno koriste za drvo."

Tatjana voli i da slika ikone i akvarele, da izrađuje suvenire, koji odražavaju duh Banata. Ima tu magneta, satova, čiviluka.

Tatjana Obradović, objašnjava: "Najviše se zaradi na suvenirima. To jeste mala cena, ali je ljudima pristupačnije da priušte sebi. Naravno, to su sajmovi turizma i neke manifestacije na kojima se to prodaje."

Iz ljubavi do dodatne zarade

Bavljenje ovim umetničkim zanatima Tatjani i Jeleni za sad je dodatni izvor zarade. Da bi mogle samo od toga da žive, planiraju da prošire ponudu. Nedavno su nabavile novu peć za pečenje keramike.

Jelena Minić, navodi: "Više ćemo staviti akcenat na unikatne, specifične komade posuđa, da li su to tanjiri, vazice..."

Ove umetnice mušterije pronalaze preko profila na društvenim mrežama i po preporuci. Zajedno rade već pet godina i stalno se usavršavaju. Uče nove tehnike, kako bi mogle da ponude što lepše i unikatne predmete.

Ono što im ne nedostaje su ideje, volja i talenat, a uz sve to, uspeh je zagarantovan.