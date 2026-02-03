Slušaj vest

Dvadesetdvogodišnji Mitar Babić iz Kovilja treća je generacija u porodici koja nastavlja da se bavi poljoprivednom proizvodnjom.

Po završetku srednje medicinske škole na smeru za fizioterapeutskog tehničara, koju, zna se, upisuju samo odlični đaci, počeo je uz oca da se uključuje u poljoprivredne poslove. Posle samo nekoliko meseci bezuspešnog traganje za poslom u struci, okrenuo se ratarstvu, povrtarstvu i stočarstvu. Pod budnim okom oca i uz njegovu pomoć uključio se u sve poljoprivredne poslove i rame uz rame stao uz oca kao njegova potpora, piše Dnevnik.rs.

U oboru 200 svinja različite težine

– Da bi se lakše pregurale teške godine za poljoprivrednu proizvodnju zbog sušnih perioda, toplote, niskih cena poljoprivrednih kultura i prekomernog uvoza, radim više poslova, da bih, ako od jedne kulture ne izvučem ulog, od druge bio bar na nuli, ili malo i zaradio – kazao je Mitar Babić za Dnevnik.

Gazdinstvo se bavi setvom primarnih poljoprivrednih kulutra, a od povrća seje krompir, bostan, papriku, kupus. Ima i oko 200 svinja različite težine, oko 20 krmača, i 25 ovaca virtemberg, koje gaji iz zadovoljstva, mada poneko jagnje i proda. Za stoku je nedvno izgradio nove objekte, koji bi uskoro trebalo da budu privedeni nameni.

– Prošla godina je bila teška, a ova će biti presudna za poljoprivredu. U protekle tri godine smo nekako pokrivali troškove proizvodnje, ali sada smo stigli do toga da nemamo više para za minuse na računu – kazao je Babić.

Gazdinstvo se bavi setvom primarnih poljoprivrednih kulutra, a od povrća seje krompir, bostan, papriku, kupus

– U prolećnoj setvi planiram, kao i ranijih godina, da posejem kukuruz, soju i povrće, koje smo sejali i ranijih godina, samo što će se setvene površine izmeniti.

Sneg je, kaže, dobro došao ozimim kulturama i nada se da bi, ako se po snegu prepoznaje godina, ova mogla da bude bolja od prethodnih, donese veće prinose nego prošle i pretprošle godine.

FIZIOTERAPEUT I POLJOPRIVREDA Mitar Babić uz osmeh kaže da ima koristi u poljoprivredi od završene medicinske škole. Znanje koje je stekao tokom školovanja za fizioterapeutskog tehničara primenjuje na roditeljima i sebi, da bi telo bilo pokretljivije a mišići jači, što je za naporne poljoprivredne radove značajno.

Ustaje u pet sati da namiri stado

Mitar Babić kaže da tokom zime nema velikog posla u poljoprivredi, ali zbog stoke svakog jutra ustaje između pola šest i šest časova, kako bi namirio stado i napravio koncentrat. Trenutno seče drva za narednu zimu, jer ona tokom leta treba dobro da se osuše da bi dogodine izvor toplotne energije za zagrevanje prosotra bio efikasan.

Napominje da uprkos svakodnevnim obavezama ima vremena i za druženje. Umesto u Kovilj, u večernje izlaske odlazi do grada svojim automobilom.