Jedino hrvatsko skladište gasa, PSP Okoli, počelo je da beleži najniže stope popunjenosti unutar Evropske unije, sa rekordnim padom na 26,38 odsto popunjenosti.

Poređenja radi, trenutna prosečna stopa popunjenosti skladišta gasa u EU je 48,36 odsto, a u nekim zemljama članicama EU, poput Italije i Poljske, je veća od 60 odsto.

Dodatna pitanja o stopi popunjenosti PSP Okoli postavlja činjenica da je 20. januara prošle godine skladište bilo popunjeno 43,07 odsto. To su, zapravo, najniže zalihe u Evropi.