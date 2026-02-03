Slušaj vest

Najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask pokušava da obezbedi sredstva za svoje sve skuplje ambicije u oblasti veštačke inteligencije i svemirskih istraživanja.

Preuzimanje xAI-ja objavljeno je u saopštenju na veb-sajtu SpaceX-a, koje je potpisao Ilon Mask, čime je potvrđen raniji izveštaj Bloomberg Newsa objavljen u ponedeljak.

Prema navodima izvora upoznatih sa dogovorom, SpaceX je procenjen na jedan bilion dolara, dok je vrednost xAI postavljena na 250 milijardi dolara. Ukupna valuacija objedinjene kompanije saopštena je zaposlenima u internom dopisu u ponedeljak, rekli su neki od izvora.

Pogon na Zemlji i van nje

SpaceX je naveo da je xAI preuzeo kako bi "formirao najambiciozniji, vertikalno integrisani inovacioni pogon na (i van) Zemlje, koji obuhvata veštačku inteligenciju, rakete, svemirski internet, direktnu komunikaciju sa mobilnim uređajima i vodeću svetsku platformu za informacije u realnom vremenu i slobodu govora".

Kompanija i dalje očekuje da kasnije ove godine sprovede inicijalnu javnu ponudu akcija, rekao je jedan od izvora. SpaceX je ranije planirao IPO kojim bi mogao da prikupi i do 50 milijardi dolara, što bi bila najveća inicijalna prodaja akcija do sada.

Akcije objedinjene kompanije, prema rečima izvora koji su tražili anonimnost jer informacije nisu javne, trebalo bi da vrede 526,59 dolara po akciji. Transakcija je realizovana isključivo razmenom akcija, naveo je jedan od izvora.

Predstavnici SpaceX-a i xAI-ja nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Jedne od najvećih svetskih firmi

Ovim dogovorom spojene su dve kompanije koje su među najvećim privatnim kompanijama na svetu. Kompanija xAI je u januaru prikupila sredstva uz valuaciju od 230 milijardi dolara, dok je SpaceX u decembru planirao prodaju akcija po proceni od oko 800 milijardi dolara.

U saopštenju na sajtu SpaceX-a nisu objavljeni detalji ponude, uključujući cenu i valuaciju.

Objašnjavajući razloge za transakciju, Ilon Mask je naveo da će u periodu od dve do tri godine najjeftiniji način za obavljanje AI proračuna biti u svemiru.

- Sama ta troškovna efikasnost omogućiće inovativnim kompanijama da ubrzaju obuku svojih AI modela i obradu podataka neviđenim brzinama i razmerama, čime će se podstaći prodor u razumevanju fizike i razvoj tehnologija od koristi za čovečanstvo - napisao je.

Prema saopštenju od petka, SpaceX traži dozvolu da u Zemljinu orbitu lansira i do milion satelita u okviru tog plana.

Ova ponuda dodatno isprepliće različite poslovne poduhvate Elona Muska. Milijarder je krajem 2022. preuzeo društvenu mrežu Twitter, preimenovao je u X, a zatim je spojio sa svojim startapom za veštačku inteligenciju xAI u transakciji vrednoj 33 milijarde dolara.

Preduzeće xAI, koji upravlja i četbotom Grok, izuzetno je skup poduhvat, sa troškovima od oko jedne milijarde dolara mesečno, u službi ambicije da stekne "dublje razumevanje našeg univerzuma".

Spajanje sa SpaceX-om objedinjuje kapital, talente i pristup računarskoj snazi. ali i dodatno zamagljuje korporativne granice.

SpaceX najuspešniji biznis

Za razliku od nekih drugih Maskovih projekata, SpaceX se izdvaja kao verovatno njegov najuspešniji i najstabilniji biznis. Kompanija je jedina američka koja rutinski prevozi astronaute do i od Međunarodne svemirske stanice i ključni je pružalac usluga lansiranja raketa za NASA i Ministarstvo odbrane SAD.

Još je značajniji rast prihoda od mreže Starlink, koja broji više od 9.000 satelita i sada nadmašuje prihode od lansiranja, predstavljajući potencijalni izvor finansiranja za kapitalno intenzivno poslovanje xAI-ja.

Nakon objave o preuzimanju, SpaceX je saopštio i da je jedna od raketa Falcon 9 pretrpela problem koji nije detaljno objašnjen, nakon lansiranja paketa Starlink satelita u orbitu. Kompanija je navela da je gornji deo rakete bezbedno rasporedio sve satelite, ali da je do incidenta došlo neposredno pre nego što je letelica trebalo da se sama ukloni iz orbite. Reč je o relativno retkom problemu za Falcon 9, koji je poslednji put imao poteškoće tokom leta 2024. godine.

- Timovi analiziraju podatke kako bi utvrdili uzrok i korektivne mere pre povratka u operativnu upotrebu - saopštio je SpaceX u objavi na mreži X.