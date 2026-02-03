Slušaj vest

U Dubaiju je otvoren Svetski samit vlada (World Government Summit – WGS) kojem prisustvuje ministar finansija Siniša Mali. Samit se održava do četvrtka, 5. februara, pod sloganom "Oblikovanje budućih vlada".

- Nekoliko važnih stvari za građane Srbije. Važno je da smo danas ovde, ovo je svetski samit vlada koji se već 13 godina održava u Dubajiu. Imate 500 ministara, 35 šefova država, predsednika država. Mislim da je veoma važno da smo ovde bili da čujemo sa kojim izazovima se države suočavaju. Za razliku od Davosa, ovde je politika u prvom planu a ne biznis - rekao je ministar Mali.

Budućnost je u AI

- Kristalina Georgijeva smatra da je AI velika šansa za Evropu - rekao je ministar.

- Sama Evropa koja je razjedinjena i u smisli invensticija, imate 27 zemalja njihove posebne jurisdikcije, tržište kapitala koje nije jedinstveno, mobilnost ljudi, radne snage, ali kvalifikacije tih radnih snaga ne postoje. To su stvari koje utiču, nažalost, na sporiji rast EU, sporiji rast evropske ekonomije. Imali ste i predsenika Estonije koji je govorio o izazovima za Grenland i rat u Ukrajini koji opterećuje Evropu. Sve to opterećuje i Srbiju, ali ono što mi je posebno bitno da građani znaju da je naš javni dug u odnosu na BDP 40,9 daleko ispod evropskog proseka. Dakle, sa novcem kojim imamo na računu mi smo sigurni, da građani Srbije znaju da imamo taj "bafer" ako dođe do nekih eksternih šokova dalje.

Vraćamo se na ubrzan razvoj neše ekonomije, i to je važno - istakao je ministar Mali.

Veštačka inteligencija, digitalno okruženje, energija i medicina

- Četiri faktora koja po ljudima koji su ovde, a to je upravo ono što nas očekuje narednih 10,15. 20 godina i što treba da utiče na rad država. Prevashodno ovde mislim na veštačku inteligenciju (AI), po procenama 2035. godine snaga AI će se povećati za milion puta. Videli ste direktor Eriksona govorio je o upotrebi robota, a upravo je predsednik Vučić imao prezentaciju takvih robota u Srbiji.

Povezano 5,5 milijardi ljudi

Povodom digitalnog okruženja, ministar ističe da je 5,5 milijardi ljudi povezano danas.

- Države, vlade zemalja moraju da znaju na koji način da se nose sa svim tim u godinama koje dolaze.

Treći ogroman izazov ogroman je energija i kako se sa time nositi u narendom preriodu, istakao je ministar i dodao da je četvrta stvar dalji napredak medicine.

Kako napreduje medicina, ljudi duže žive, pod pritiskom je i penzioni fond, ali to utiče i na tržište rada, dodao je ministar.

- Mi u tome moramo da se snađemo, da se adaptiramo. Onaj koji stoji u mestu, zaostaje. Zato ulažemo i u AI i nove tehnologije, zato hoćemo i robote i leteće taksije... - rekao je ministar.