Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je planirana izgradnja nove gradske četvrti ''Belgrade Waterfront Marina'', između Mosta na Adi i uređenog pešačkog mosta sa druge strane, a na tom prostoru, kako je naveo, grad će dobiti nove sadržaje za bolji kvalitet života, među kojima su opera, najveća gradska marina, nova šetališta i parkovi.

Hala 1 biće pretvorena u zgradu opere, koja će moći da ugosti renomirane svetske umetnike, baletske ansamble, orkestre, pozorišne trupe, čime se jača uloga na kulturnoj mapi Evrope, rekao je Mali i dodao da će se kod Hale 1 nalaziti i centralni trg, novo mesto okupljanja na otvorenom, kao i podzemna garaža.

Mali je na svom Instagram nalogu naveo da je planirana i izgradnja zgrade visoke 120 metara, kao i produženje Sava promenade za još 2,4 kilometra, sve do Ade Ciganlije.

- Time će građani Beograda i svi njegovi gosti dobiti nova šetališta i biciklističke staze, a '25. maj' i Ada Ciganlija će konačno biti povezani lepim i uređenim šetalištem uz obalu - dodao je on.

Naveo je da je tu i takozvana ''zelena pruga'', odnosno linijski park koji će povezati Topčiderski park sa pešačkim mostom i novim parkovima sa obe strane reke.

Foto: Printscreen Instagram/mali_sinisa

- Na novobeogradskoj obali Save, u blizini starog železničkog mosta koji će biti pretvoren u pešački, nalaziće se veliki panoramski točak 'Belgrade Eye', visok 80 metara, a koji će, kao nova gradska atrakcija, omogućiti pogled i na stari deo grada i na Novi Beograd - dodao je ministar.

Kako je rekao, Beograd nastavlja da se razvija, i svedoci smo da grad, iz dana u dan, iz projekta u projekat, postaje mesto koji nudi sve više sadržaja za sve njegove stanovnike i goste.

Foto: Printscreen Instagram/mali_sinisa

- Beograd na vodi je projekat koji je doprineo da Beograd danas postane bolje mesto za život, jer smo pokazali da od prostora koji je bio zapušten i oronuo možemo da napravimo najlepši deo grada, sa najlepšom promenadom i parkovima, i koji se, pritom, konstantno razvija - istakao je Mali.

Napomenuo je da je ovo samo deo projekata koji se realizuju u Beogradu, koji, kako je naveo, postoje moderniji, uređeniji, prilagođeniji savremenom načinu života, i atraktivniji za turiste.

- Nastavljamo razvoj našeg grada i zemlje, za bolji i kvalitetniji život svih građana - zaključio je Mali.