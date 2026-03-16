Kako je saopštio Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje (HZMO), iznos dečjeg dodatka određuje se prema pet cenzusnih grupa, u zavisnosti od ukupnog mesečnog prihoda po članu domaćinstva.

Dečji dodatak je novčano primanje namenjeno podršci u izdržavanju i vaspitanju dece, a pravo na njega zavisi od ukupnog prihoda članova domaćinstva i ispunjavanja drugih uslova propisanih zakonom.

Pravo na dodatak može ostvariti roditelj, usvojitelj, staratelj ili druga osoba kojoj je dete povereno na svakodnevnu brigu, kao i punoletno dete bez oba roditelja koje se redovno školuje.

Iznos dečjeg dodatka određuje se prema pet cenzusnih grupa, u zavisnosti od ukupnog mesečnog prihoda po članu domaćinstva, u propisanom procentu od 7 do 14 odsto budžetske osnovice, te dodatak po detetu može iznositi od 30,90 do 61,80 evra.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

Ne propustiteNovčanikSVE U DINAR! EVO KOLIKO IZNOSI SOCIJALNA POMOĆ POSLE POVEĆANJA: Novi iznosi se već isplaćuju i važiće do aprila sledeće godine
plata zarada isplata novac
NovčanikISPLATA KREĆE SUTRA, DA LI STE I VI NA SPISKU? Pare ležu na račune ovih 7 grupa građana! Sve ide po planu, nema kašnjenja
Ženska ruka drži novčanik iz kojeg vire dinari
NovčanikPROVERITE RAČUNE, NEKIMA SU PARE VEĆ LEGLE: Sve ide po planu, a od sledeće uplate ovoj grupi građana stiže OZBILJNO POVEĆANJE!
beba.jpg
NovčanikDETALJAN KALENDAR ISPLATE SVIH SOCIJALNIH DAVANJA: Sve ide po planu, evo ko može već danas da očekuje novac
Novac u rukama