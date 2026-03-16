Kako je saopštio Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje (HZMO), iznos dečjeg dodatka određuje se prema pet cenzusnih grupa, u zavisnosti od ukupnog mesečnog prihoda po članu domaćinstva.

Dečji dodatak je novčano primanje namenjeno podršci u izdržavanju i vaspitanju dece, a pravo na njega zavisi od ukupnog prihoda članova domaćinstva i ispunjavanja drugih uslova propisanih zakonom.

Pravo na dodatak može ostvariti roditelj, usvojitelj, staratelj ili druga osoba kojoj je dete povereno na svakodnevnu brigu, kao i punoletno dete bez oba roditelja koje se redovno školuje.

Iznos dečjeg dodatka određuje se prema pet cenzusnih grupa, u zavisnosti od ukupnog mesečnog prihoda po članu domaćinstva, u propisanom procentu od 7 do 14 odsto budžetske osnovice, te dodatak po detetu može iznositi od 30,90 do 61,80 evra.