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Od veštačke inteligencije i automatizacije, preko novih trgovinskih odnosa i industrijskih politika, do geopolitičkih promena koje utiču na svetsku ekonomiju, teme o kojima će se razgovarati u Beogradu tokom tokom XXI Svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA), koji će od 22. do 26. juna u Sava centru okupiti više od 1.000 učesnika iz celog sveta.

Među učesnicima Kongresa biće Dani Rodrik sa Univerziteta Harvard, jedan od najuticajnijih savremenih ekonomista kada su u pitanju globalizacija, industrijska politika i razvoj, David Autor sa MIT-a, čija istraživanja o automatizaciji i uticaju veštačke inteligencije na tržište rada danas oblikuju globalne debate o budućnosti rada, kao i Hélène Rey sa London Business School, vodeći svetski autoritet za međunarodne finansije i globalne tokove kapitala.

U Beograd dolaze i Ralph Ossa, glavni ekonomista Svetske trgovinske organizacije (WTO), Justin Yifu Lin, bivši glavni ekonomista Svetske banke i jedan od najpoznatijih kineskih ekonomista, kao i brojni profesori i istraživači sa univerziteta Harvard, MIT, Yale, Princeton, Stanford, Columbia i drugih vodećih svetskih akademskih institucija.

Posebnu pažnju privlači i dolazak dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Esther Duflo i Jean Tirole-a, koji će tokom prva dva dana Kongresa učestvovati u programu i diskusijama sa učesnicima. Uz njih, na Kongresu će učestvovati i Nobelovac Eric Maskin, jedan od tvoraca teorije mehanizama i budući predsednik Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA).

- Jedna od najvećih vrednosti Kongresa jeste činjenica da će se na jednom mestu okupiti ekonomisti koji danas oblikuju najvažnije globalne rasprave o ekonomiji, tehnologiji, trgovini i razvoju. To je prilika da i domaća stručna javnost direktno čuje različite perspektive o izazovima koji će obeležiti naredne decenije - izjavio je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije.