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Američki Stejt department učiniće trajnim program viznih obveznica, prema kojem će podnosioci zahteva za određene američke vize iz 50 država, uglavnom afričkih, morati da daju depozit u iznosu do 20.000 dolara.

Nova pravila odnose se na poslovne i turističke vize B1 i B2, a konzularni službenici će imati ovlašćenje da, prema sopstvenoj proceni, zahtevaju uplatu obveznice kao uslov za izdavanje vize.

Program je prethodno sproveden kao pilot-projekat tokom 2025. godine, kada su iznosi obveznica bili 5.000, 10.000 i 15.000 dolara.

Konačnim pravilom ukida se najniži iznos od 5.000 dolara, dok je maksimalna obveznica povećana na 20.000 dolara.

Propis stupa na snagu 3. avgusta, kada će biti objavljen u Federalnom registru.

Od 50 država obuhvaćenih programom, čak 30 nalazi se u Africi.

Srbija nije na spisku obuhvaćenih država.

Američke vlasti su navele da je cilj ove mere smanjenje broja stranaca koji ostaju u SAD nakon isteka vize, ocenjujući da je pilot-program pokazao da su vizne obveznice efikasan mehanizam za podsticanje poštovanja viznih pravila.

Organizacije koje se bave pitanjima imigracije upozoravaju da bi nova politika mogla da obeshrabri legitimna putovanja u Sjedinjene Američke Države.

 Organizacije za zaštitu ljudskih prava ističu da restriktivna imigraciona politika administracije predsednika SAD Donalda Trampa narušava slobodu govora i pravo na pravičan postupak, stvara nesigurnost među etničkim manjinama i podstiče rasno profilisanje.

Tramp, međutim, brani ove mere, tvrdeći da su neophodne za jačanje nacionalne bezbednosti.

Pored suzbijanja ilegalne imigracije, administracija je uvela i nove, skuplje takse za pojedine vrste viza, kao i proveru naloga na društvenim mrežama za podnosioce zahteva i pojedine imigrante koji već borave u SAD.

Biznis Kurir/Blic

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