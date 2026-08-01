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Ekstremne tropske vrućine i sve duži talasi afričkog vazduha nisu više samo tema vremenskih prognoza, već postaju ključni faktor koji direktno oblikuje tržište nekretnina. Nekadašnji luksus poput ugrađene klimatske jedinice, dobre izolacije ili okruženja sa dosta zelenila prešao je u kategoriju apsolutnog prioriteta i uslova bez kog se kupovina ili zakup stana više i ne razmatra.

Toplotna ostrva i zgrade koje postaju "rerne"

Eksperti za nekretnine upozoravaju da dugotrajni toplotni talasi ozbiljno utiču na atraktivnost određenih lokacija i samih objekata. U velikim urbanim centrima posebno je izražen efekat toplotnog ostrva - beton, asfalt i tamni krovovi upijaju ogromnu količinu sunčeve energije tokom dana i onemogućavaju noćno hlađenje.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Pod najjačim udarom nalaze se stanovi na poslednjim spratovima i potkrovljima, kao i nekretnine sa velikim staklenim površinama okrenutim ka jugu i zapadu. Takve prostorije se tokom višekratnih tropskih dana nagrevaju nepodnošljivo brzo, zbog čega bez adekvatnog rashladnog sistema postaju praktično neuslovne za život.

Klimatizacija i zelenilo postaju ključni parametri vrednosti

Stručnjaci ističu da će mikro-uslovi i ponašanje zgrade tokom ekstremnih vrućina sve snažnije uticati na tržišnu vrednost nekretnina.

Danas kupci ne gledaju samo kvadraturu i spratnost, već i to da li objekat ima adekvatnu termoizolaciju, hladne krovne obloge, ugrađene klima-uređaje i bujno zelenilo u okruženju koje pruža prirodnu hladovinu i snižava temperaturu mikrolokacije.

Promena navika kupaca: Zaštita od vrućina kao pitanje zdravlja

Sve uočljivije klimatske promene naterale su kupce da razmišljaju unapred. Pravilno rashlađivanje i ugodna unutrašnja temperatura tokom noći više nisu samo pitanje komfora, već direktno utiču na regeneraciju organizma i zdravlje ljudi.

Zbog toga stručnjaci prognoziraju da će stanovi koji nemaju mogućnost ugradnje efikasnih sistema za hlađenje ili su izloženi ekstremnom pregrevanju u narednim godinama gubiti na vrednosti i znatno teže nalaziti kupce i zakupce.