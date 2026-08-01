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Kada se pomenu najlepše planine Srbije, većina prvo pomisli na Kopaonik, Taru ili Zlatibor. Međutim, svega nekoliko kilometara od Vrnjačke Banje nalazi se planina Goč, prava zelena oaza koja je poslednjih godina sve popularnija među ljubiteljima prirode, planinarenja i aktivnog odmora.

Sa gustim četinarskim i bukovim šumama, brojnim izvorima, planinskim potocima i jezerom okruženim zelenilom, Goč predstavlja idealno mesto za beg od letnjih vrućina, ali i za zimski odmor daleko od gužvi.

Gde se nalazi Goč?

Goč se nalazi u centralnoj Srbiji, između dolina Zapadne Morave i Ibra, na području između Vrnjačka Banja i Kraljevo. Najviši vrh planine je Krnja Jela, visok 1.127 metara, što Goč svrstava među niže planine Srbije, ali upravo zbog toga pogodan je za rekreativce svih uzrasta.

Planina je udaljena oko 200 kilometara od Beograda, pa se do nje automobilom stiže za približno tri sata.

Kako stići iz Beograda?

Najjednostavniji put vodi auto-putem "Miloš Veliki" do Čačak, a zatim magistralnim putem preko Kraljevo prema Vrnjačkoj Banji, odakle do planine ima još oko 15 kilometara. Druga mogućnost je autoputem Beograd - Niš do Pojate, pa preko Trstenik do Vrnjačke Banje.

Do Goča se može stići i autobusom do Vrnjačke Banje ili Kraljeva, a zatim lokalnim prevozom ili taksijem.

Planina bogata šumama i čistim vazduhom

Više od dve trećine Goča prekriveno je šumom. Dominiraju bukva, jela, smrča i bor, zbog čega je vazduh izuzetno čist i bogat kiseonikom. Na planini postoji veliki broj uređenih pešačkih i biciklističkih staza različitih dužina, pa Goč često posećuju planinari, porodice sa decom i rekreativci.

Posebno je poznat po šumarskom rezervatu i nastavnoj bazi Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde se decenijama proučavaju šumski ekosistemi.

Gočko jezero - omiljeno izletište

Jedna od najvećih atrakcija planine je Gočko jezero, veštačko planinsko jezero okruženo četinarskom šumom. Nastalo je pregrađivanjem planinskog potoka, a danas je omiljeno mesto za šetnju, odmor, fotografisanje i sportski ribolov.

U njegovoj blizini nalaze se uređena izletišta, klupe i mesta za piknik.

Goč obiluje izvorima hladne planinske vode i brojnim potocima koji se ulivaju u reke ovog kraja.

Padine planine pripadaju slivovima Zapadna Morava i Ibar, a voda sa brojnih izvora vekovima je predstavljala važan resurs za okolna sela.

Legende koje i danas žive

Meštani već generacijama pričaju da su guste šume Goča nekada bile utočište hajducima koji su se skrivali od turskih vlasti.

Postoji i legenda da se u pojedinim delovima planine nalaze zakopana blaga koja nikada nisu pronađena, zbog čega su brojni tragači tokom prošlih vekova obilazili ove krajeve.

Druga narodna predanja govore o vilama koje su, prema verovanju, noću igrale kolo na planinskim proplancima i čuvale izvore čiste vode. Na širem području Goča pronađeni su brojni arheološki ostaci koji potvrđuju da je ovaj kraj bio naseljen još u antičkom periodu.

U okolini planine registrovani su ostaci rimskih puteva, srednjovekovnih naselja i starih rudarskih lokaliteta, što govori da je područje imalo značajnu ulogu još pre mnogo vekova.

Blizina srednjovekovnih manastira, među kojima se izdvaja Manastir Žiča, dodatno potvrđuje istorijski značaj ovog dela Srbije.

Kada je najbolje posetiti Goč?

Goč je planina za sva godišnja doba. Proleće donosi buđenje prirode i idealne uslove za pešačenje, leti je ova planina savršeno mesto za beg od vrućine i gradske vreve, jesen pretvara šume u spektakl crvene, žute i narandžaste boje, pa mnogi smatraju da je tada najlepši, dok zima privlači ljubitelje sankanja i rekreativnog skijanja zahvaljujući manjim ski-stazama i mirnijoj atmosferi nego na velikim ski-centrima.

Upravo zbog spoja netaknute prirode, čistog vazduha, bogate istorije i brojnih mogućnosti za odmor, Goč je jedna od najlepših, ali i najpotcenjenijih planina Srbije, mesto na kojem se lako zaboravlja gradska gužva, a svaki korak vodi kroz mirisne šume, pored izvora i vidikovaca koji ostavljaju bez daha.

Cene smeštaj

Pored prirodnih lepota ove srpske planine ne treba zaboraviti i vrlo povoljne cene privatnog smeštaja. Za razliku od obližnje Vrnjačke Banje koja će vam isprazniti džepove, cene privatnog smeštaja na Goču u vrlo povoljne i zavise od samog objekta. Prenoćište u odmaralištima može naći od 2.400 dinara, dok privatni apartmani i kuće uglavnom koštaju između 35 i 60 evra po noćenju.Cene u hotelskim objektima na planini, kao što je Montana Goč, zavise od izabranog paketa usluga (noćenje sa doručkom ili pansionski smeštaj) i obično su više u odnosu na vikend opcije.