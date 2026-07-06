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Podnožje tajanstvenog Crnog vrha krije Borsko jezero. Okruženo četinarskom šumom smešteno na visini od 400 metara, odmah ispod Crnog vrha, idealno je za odmor tokom sparnih i toplih letnjih meseci.

Omiljeno je kupalište brojnim turistima, od kampera, ribolovaca pa do iskrenih ljubitelja prirode. Nalazi se na svrega petnaestak kilometara od Bora. Ono već decenijama ponosno nosi titulu najčistijeg veštačkog jezera u zemlji.

Miris planinske vode i uživanje u hladu

Borsko jezero je nastalo 1959. godine pregrađivanjem planinskih rečica za potrebe rudarskog basena. Međutim, priroda je brzo preuzela stvar u svoje ruke. Voda koja se spušta sa planinskih masiva toliko je bistra da je u nekim delovima jezera praktično bezbedna za piće.

Dok se spuštate vijugavim putem, vazduh odjednom gubi miris teške industrije i postaje oštar, zasićen mirisom borove smole i planinske trave. Pred vama se otvara tirkizno plava vodena površina, ušuškana u gusti zeleni prsten listopadnih i četinarskih šuma.

Tokom toplih letnjih meseci ovde se temperatura vode penje do prijatnih 25-26 stepeni Celzijusa. Zimi je potpuno dugačija priča, jezero se često okuje ledom i tada podseća na jezerske pejzaže u Skandinaviji.

Borsko jezero poseduje uređene trim staze i trase nekadašnje crnovrške pruge, jezero je savršeno za pešačenje i biciklizam. Pravi je biser Timočkog kraja i na samo nekoliko minuta vožnje automobilom se nalazi Brestovačka Banja sa termalnim izvorima iz doba kneza Miloša.

Cene noćenja

Cene smeštaja na Borskom jezeru su raznovrsne, sve u zavisnosti da li tražite hotel, apartman ili stan.

U ponudi je vikendica po povoljnoj ceni a u pitanju je iznos od 4.694 dinara po noćenju.

Zatim ukoliko želite da iznajmite stan sa parkingom cena se kreće 5.868 dinara.

Apartmani se mogu iznajmiti za veče po istoj ceni.