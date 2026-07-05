- Republički geodetski zavod je i do sada redovno odgovarao na pitanja građana i pružao informacije u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, RGZ će od sada pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore - piše u saopštenju RGZ.