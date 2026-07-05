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- Republički geodetski zavod je i do sada redovno odgovarao na pitanja građana i pružao informacije u okviru svojih zakonskih nadležnosti. Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, RGZ će od sada pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore - piše u saopštenju RGZ.

Kako se ističe cilj rubrike "Građanin pita, RGZ odgovara“ jeste da se građanima na razumljiv način objasne postupci pred RGZ-om, nadležnosti katastra, kao i razlika između poslova RGZ-a i nadležnosti drugih organa.

- Na taj način želimo da otklonimo nedoumice, razbijemo predrasude i sprečimo širenje dezinformacija o radu katastra. Ovom rubrikom RGZ još jednom pokazuje da je otvorena i transparentna institucija, okrenuta građanima Srbije, pravnoj sigurnosti i tačnim javnim evidencijama. Pitanja se mogu slati na adresu: gradjaninpita@rgz.gov.rs. Pitajte konkretno. RGZ odgovara činjenicama - navodi se u saopštenju te institucije.

Kurir Biznis

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