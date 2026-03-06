Cene kvadrata u Beogradu u proseku se kreću između 2.500 i 3.000 evra

Slušaj vest

Zbog primene zakona "Svoj na svome", prvi objekti su konačno upisani u katastar i spremni su za tržište. Veća ponuda stanova mogla bi da promeni odnos snaga i utiče na cene.

Stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović govorio je o ovoj temi u emisji "Redakcija":

Ervin Pašanović Foto: Kurir Televizija

- S obzirom da se cene na tržištu formiraju na osnovu ponude i potražnje, logično je ako je veća ponuda da će biti manja potražnja, samim tim, po logici stvari cene bi trebale da idu dole. Nekretnine koje su do sada bile van pravnog sistema, ovim putem će ući u pravni sistem i moćiće da se prodaju, nasleđuju, založe itd. Smatramo da cene neće ići dole - kaže Pašanović i dodaje:

- Nekretnine koje deo sada nisu mogle da budu u prometu će sada dobiti na ceni. Pogotovo nekretnine koje nisu u centru a centralne gradske nekretnine će zadržati cenu koju su imale. S obzirom i na broj izdatih novih građevinskih dozvola, mi mislimo da će cena ići blago gore.

Jeftine nekretnine će imati "zvezdicu"

Pašanović tvrdi da nekretnine koje ne prođu tehnički pregled ili ne dobiju upotrebnu dozvolu dobijaju oznaku zvezdice i pretpostavlja da će imati manju cenu i da neće biti prihvaćene kao potpuno legalne dok ne završe proces do kada će dobiti upotrebnu dozvolu.

Agenti za nekretnine postali jedno od najomraženijih zanimanja Foto: Sasomange

- Empirijski se pokazalo da su nekretnine u Beogradu najbolji način za investiciju. Nekretnine su najsigurniji kolateral još od rimskog prava zato što je to jedino vlasništvo koje je upisano u zemljišne knjige, katastar ili u Republički geodetskom zavodu i pokazalo se da samo one drže vrednost - kaže Pašanović i objašnajva:

- U Srbiji berza ne funkcioniše, faktički plasman ili investicija u neku drugu robu je prilično težak i komplikovan i zbog toga kod nas nekretnine dobijaju još veću cenu, isto tako i kulturološki mi moramo da posedujemo nekretninu, to je ovde merilo uspeha normalnog života i tako dalje.

Poskupljuju nekretnine u Srbiji! Masovniji upis u katastar povećao ponudu stanova, a cene ne prestaju da rastu - Jedan deo i dalje nelegalan i ima ovu oznaku! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs