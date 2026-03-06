Slušaj vest

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, poznatija kao Atomska banja, najavila je na beogradskom sajmu za proleće savremene programe za lečenje reumatoloških i neuroloških obolenja, koje će predstaviti uz popuste. Ova banja, kako smo saznali na sajmu turizma, najpoznatija je po bolestima multiple skleroze.

- Naši lekari primećuju da savremene terapije banjskom vodom imaju dosta efekta u rehabilitaciji ovih teških bolesnika. Ovde sada dolaze pacijenti iz celog sveta, a trenutno je ovde veliki broj gostiju iz Rusije. Takođe, iz Ujedinjenih arapskih Emirata kod kojih je ovaj neurološki i reumatski problem izraženiji zbog temperaturnih razlika između klimatizovanih prostorija i vrelih ulica - kaže jedan od direktora Nenad Mladenović.

U Atomsku banju dolaze domaći, ali i gosti iz inostranstva

Bolnica ima vansezonske popuste u martu od 30 odsto na pansionske usluge i do 30 odsto na terapijske procedure. Boravak od sedam dana u sobi za dve osobe, sa punim pansionom koji je trenutno umesto 9.000 košta 6.300 dinara, za nedelju dana iznosi oko 44.000 dinare. Pored odmora, podseća, pacijenti koji plaćaju banjsko lečenje kao i u svim banjama mogu da se opredele za terapije, ali u dogovoru sa lekarima.

- Najpreporučljivije za ove bolesti su havard kade za hidromasažu i ove terapije koštaju od 1.000 do 1.300 dinara – u zavisnosti da li je u pitanju masaža, kupanje ili biserna kupka. Svakako su i te terapije u martu na popustu. Tako da na nivou cele banje boravak u martu je dnevno do 6.500 dinara - kaže Mladenović.

Podseća i da se Atomska banja nalazi u podnožju i između planina Vujan i Bukovik i da se zbog nadmorske visine od 460 metara smatra „vazdušnom banjom”, zbog čega lekari i boravak na ovim visinama među šumama preporučuju kao terapiju.