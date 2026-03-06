Slušaj vest

Prema podacima koje je objavio Flightradar24, otkazano je više od 11.000 letova na Bliskom istoku od subote do danas.

Ističe se da je stotine hiljada putnika zarobljeno u tom regionu zbog širenja sukoba između SAD, Izraela i Irana.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napale su Iran 28. februara, nakon što pregovori o nuklearnom programu Irana nisu doveli do postizanja sporazuma, na šta je Iran uzvratio vazdušnim udarima balističkim raketama i dronovima na Izrael i na mete u okolnim zemljama, za koje je naveo da su legitimni ciljevi zbog američkog prisustva.

Kurir Biznis/B92putovanja

Ne propustiteInfoBizGeneralni direktor Er Srbije Jirži Marek za Kurir: Pratimo krizu na Bliskom istoku i spremni smo da reagujemo (Video)
Jirži Marek
InfoBizPOGLEDAJTE OVU MAPU BLISKOG ISTOKA - SVE ĆE VAM BITI JASNO! Haos se preliva na ceo svet: Sa zemlje preti POSEBNA OPASNOST, a nisu u pitanju samo IRANSKE RAKETE
iran.jpg
InfoBizDobre vesti iz Dubaija: Seničić najavio još dva leta za Beograd, ali upozorava - Cene karata rastu, a povratak u normalu biće spor
WhatsApp Image 2026-03-03 at 06.57.06.jpeg
DruštvoVEČERAS KREĆE PRVI LET IZ DUBAIJA ZA BEOGRAD! VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE ZAROBLJENE PUTNIKE Evo ko ima prioritet za ukrcavanje
Dubai Ujedinjeni Arapski Emirati aerodrom