Više od dve trećine letova otkazano je na glavnim aerodromima u 10 zemalja na Bliskom istoku od subote, 28. februara kada su SAD i Izarel napali Iran.
InfoBiz
Otkazano više od 11.000 letova: Stotine hiljada putnika "zarobljeno" na Bliskom istoku
Slušaj vest
Prema podacima koje je objavio Flightradar24, otkazano je više od 11.000 letova na Bliskom istoku od subote do danas.
Ističe se da je stotine hiljada putnika zarobljeno u tom regionu zbog širenja sukoba između SAD, Izraela i Irana.
Sjedinjene Američke Države i Izrael napale su Iran 28. februara, nakon što pregovori o nuklearnom programu Irana nisu doveli do postizanja sporazuma, na šta je Iran uzvratio vazdušnim udarima balističkim raketama i dronovima na Izrael i na mete u okolnim zemljama, za koje je naveo da su legitimni ciljevi zbog američkog prisustva.
Kurir Biznis/B92putovanja
Reaguj
Komentariši